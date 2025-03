Banda de rock acaba após guitarrista desviar dinheiro para OnlyFans

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda de hardcore Gel, de Nova Jersey, nos Estados Unidos, anunciou a separação poucos dias antes do show no Coachella, um dos maiores festivais do mundo. De acordo com os membros do grupo, um dos guitarristas desviou dinheiro do conjunto para assinar contas de conteúdo adulto no OnlyFans.

A banda fez o anúncio na última sexta-feira (19/3) nas redes sociais, pegando os fãs de surpresa. “Gel não é mais uma banda e, portanto, não fará nenhum dos nossos próximos shows atualmente agendados", começa a nota.

O grupo afirma que o guitarrista Anthony Webster cometeu “atos tão hediondos ao tentar progredir em sua carreira musical que causou danos irreparáveis à banda no processo, e isso nos afetou como seres humanos mais do que podemos tentar explicar, a ponto de sermos completamente incapazes de fazer parte da banda”.

A banda era formada por Webster, a vocalista Sami Kaiser, o baixista Matthew Bobko, a guitarrista Madison Nave e o baterista Alex Salter. Anthony teria roubado milhares de dólares e deixado rastros dos gastos para que os outros membros encontrassem.

Além das assinaturas do OnlyFans, o músico também pagou o próprio aluguel e pedidos de comida. Ele também postou nudes dos colegas de banda na internet. “Só casualmente, para quem sabe qual propósito”, diz a nota.

Por fim, os ex-companheiros acusam Webster de ter colocado a integridade física de todos em risco. “Ele nos colocou em situações fisicamente perigosas inúmeras vezes. De falar merda no Twitter da banda e ter a janela da nossa van quebrada com um taco de beisebol, a dirigir regularmente de forma errática como um psicopata porque ele estava ‘chateado’ por, sabe-se lá por qual motivo (ah, sim... ele não deixava ninguém mais dirigir, a propósito, então tivemos que lidar com isso), e jogar coisas em nós porque ele é um bebezinho e não consegue se controlar como um adulto, era sempre a mesma coisa com ele”, relata.

"Absoluta miséria e desconsideração por todos e qualquer um ao seu redor (bem, exceto pelas pessoas que ele queria impressionar e fingia ser um cara legal)", finaliza a banda. Formada em 2018, a Gel lançou um álbum completo, dois EPs, uma demo e um mini-álbum.

Até o momento, Anthony não se manifestou

Veja a nota na íntegra

Olá a todos, amigos e fãs - Gel não é mais uma banda e, portanto, não tocará em nenhum dos nossos próximos shows agendados. O motivo é bem simples; o ex-guitarrista, Anthony Webster, cometeu atos tão hediondos ao tentar progredir em sua carreira musical que causou danos irreparáveis à banda no processo, e isso nos afetou como seres humanos mais do que podemos tentar explicar, a ponto de sermos completamente incapazes de fazer parte da banda. Aqui estão alguns exemplos do que ele fez:





Ele roubou dezenas de milhares de dólares de nós, e a melhor parte é que ele deixou tudo registrado para que eventualmente encontrássemos. Ele gastou com seu próprio aluguel, pedidos pessoais de comida e realmente tudo o que ele queria, porque por um longo período de tempo, ninguém teve acesso à conta bancária (ou qualquer conta, nesse caso) além dele, apesar das inúmeras tentativas de obter acesso, porque você sabe, somos uma banda, e todos nós deveríamos ter tido acesso a essas coisas. Ah, sim, ele também gastou em um número realmente inacreditável de compras no OnlyFans e transações misteriosas no CashApp, provavelmente na mesma faixa;

Ele postou nudes de membros da banda no Reddit para o mundo ver. Sim, só casualmente, para quem sabe qual propósito. Reflita sobre isso. Ele fez isso tudo enquanto ainda estava em uma banda conosco, a propósito. Felizmente, ele é realmente terrível em encobrir seus rastros, então temos os recibos para provar isso também;

Ele nos colocou em situações fisicamente perigosas inúmeras vezes. De falar merda no Twitter da banda e ter a janela da nossa van quebrada com um taco de beisebol, a dirigir regularmente de forma errática como um psicopata porque ele estava "chateado" por, sabe-se lá por qual motivo (ah, sim... ele não deixava ninguém mais dirigir, a propósito, então tivemos que lidar com isso), e jogar coisas em nós porque ele é um bebezinho e não consegue se controlar como um adulto, era sempre a mesma coisa com ele. Absoluta miséria e desconsideração por todos ao seu redor (bem, exceto pelas pessoas que ele queria impressionar e fingia ser um cara legal... rs).





Agora, tenho certeza de que muitas pessoas estão pensando: por que você simplesmente não parou de lidar com isso? Por que você simplesmente não foi embora?





Se você já esteve em um relacionamento abusivo, emocionalmente e/ou fisicamente, você provavelmente irá entender isso melhor. É assim, mas com o trabalho e a paixão da sua vida em primeiro plano também. Não é tão fácil simplesmente desistir de algo que você tanto se importa, especialmente com pressões externas de organizações, pessoas, etc. que são todos contando com você de alguma forma. Desejamos que tudo isso poderia ter sido mais fácil, e desejamos que não precisasse terminar assim - somos lutadores, e nós tentamos vimos isso até o fim até o fim, até que simplesmente não conseguimos mais continuar mais. E estamos orgulhosos disso.

A trajetória de Buddy Holly, nascido Charles Hardin Holley em 7 de setembro de 1936 em Lubbock, Texas, é uma verdadeira lenda do rock'n'roll. Seu visual único e seu talento musical fora de série o tornaram uma figura distinta dentro do emergente movimento do rock nos anos 1950, influenciando artistas até os dias de hoje. Charles Hardin Holley, Buddy holly ( guitarrista, cantor e compositor) - Domínio Público/Wikimédia Commons Sua ascensão meteórica e seu legado imortalizado pelo trágico fim de sua vida fascinam gerações, apesar de não receber os devidos créditos como um dos pioneiros a moldar o que conhecemos hoje como rock. Youtube Canal The Ed Sullivan Show Desde cedo, Buddy foi imerso em um ambiente musical. Aprendeu a tocar diversos instrumentos como violino, piano e violão, com grande apoio de sua família. Reprodução do X @LubbockISD Nos anos finais da década de 1940, formou uma dupla com um amigo e, mais tarde, foi descoberto pelo empresário Eddie Crandall, iniciando sua carreira musical. Apesar do entusiasmo, seu primeiro contrato com a Decca Records não teve sucesso, o que o fez retornar para sua cidade natal e reformular sua abordagem. Reprodução do X @ThatEricAlper Foi então que formou a banda The Crickets (os grilos), um marco importante na sua carreira. O grupo se destacou ao incorporar elementos inovadores no rock, como o uso de instrumentos de sopro, algo incomum para a época, e Holly se tornou um guitarrista notável. Reprodução do X @crockpics A música que catapultou Buddy para o sucesso foi "That'll Be The Day", que se espalhou rapidamente, abrindo portas para o sucesso da banda com a Coral Records. Reprodução do X @crockpics Ao lado dos Crickets, Buddy Holly gravou uma série de sucessos imortais, como "Oh, Boy!", "Peggy Sue" e "Everyday". Sua música se destacou por letras poéticas e melodias sofisticadas, estabelecendo um novo padrão para a música popular. Domínio Público/Wikimédia Commons Em 1958, Buddy Holly embarcou em uma turnê pelo Reino Unido com os Crickets, que foi um grande sucesso. Sua imagem de "roqueiro míope", com seus óculos de aro grosso e roupas bem cortadas, subverteu o estereótipo do rockstar e passou a ser uma referência para músicos que vinham depois dele. Reprodução do X @TracesofTexas No entanto, no final de 1958, Holly decidiu seguir carreira solo e se mudar para Nova York, onde passou a trabalhar de forma independente, gravando novas músicas, algumas delas mais intimistas, como "Peggy Sue Got Married" e "Learning the Game". Reprodução do X @BoredWeb3 Em 1959, Holly se uniu à Winter Tour Party, uma turnê que também contava com Ritchie Valens e J.P. "The Big Bopper" Richardson. No entanto, a turnê chegou a um fim trágico em 3 de fevereiro daquele ano, após um acidente aéreo fatal. A história é pitoresca. Wikimedia Commons Durante a turnê, as condições de viagem eram bastante difíceis, com o grupo enfrentando ônibus desconfortáveis e uma onda de frio intenso. A viagem estava sendo extenuante e o tempo ruim estava prejudicando ainda mais o andamento da turnê. Reprodução do X @TracesofTexas Foi então que Buddy Holly, cansado das condições do ônibus, decidiu fretar um avião pequeno para seguir para o próximo destino, que era Fargo, Dakota do Norte, e assim, evitar a longa e desconfortável viagem de ônibus. A ideia era que ele e seus músicos pudessem chegar mais rápido e com mais conforto. Divulgação No entanto, como as vagas eram limitadas, Valens e Richardson participaram de um sorteio para ver quem viajaria de avião. O sorteio foi feito por meio de "cara ou coroa", e foi Ritchie Valens quem ganhou, ficando com o lugar no avião. The Big Bopper, que estava com um resfriado forte, também conseguiu embarcar após uma troca de assentos com Waylon Jennings. Reprodução do X @Iamucli Porém, a decisão que parecia simples se transformou em um grande infortúnio. A aeronave que transportava Buddy Holly, Ritchie Valens, J.P. Richardson e o piloto Roger Peterson, um jovem de 21 anos sem muita experiência em condições climáticas adversas, decolou em uma noite muito fria, com uma forte neblina e ventos fortes. Dsapery/Wikimédia Commons O piloto perdeu a visibilidade e, cerca de 20 minutos após a decolagem, o avião caiu em um campo coberto de neve, a poucos quilÃŽmetros de Clear Lake. Todos a bordo morreram instantaneamente. Dsapery/Wikimédia Commons A morte precoce de Buddy Holly, aos 22 anos, teve um impacto profundo na música e na cultura da época. Ela foi marcada como o fim de uma era de inocência no rock, sendo imortalizada na canção "American Pie" de Don McLean, que descreve o trágico acidente como "o dia em que a música morreu". Domínio Público/Wikimédia Commons Holly, no entanto, havia deixado um legado musical que continuaria a influenciar gerações. Artistas como John Lennon e Paul McCartney reconheceram a enorme influência de Buddy Holly em sua própria música. Lennon, por exemplo, se inspirou no estilo de Holly, adotando os óculos de aro grosso como um símbolo de sua própria imagem de roqueiro. Os Beatles, inclusive, batizaram sua banda em homenagem aos Crickets. reprodução youtube Além disso, o nome de Holly também foi imortalizado por bandas como The Rolling Stones, que gravaram "Not Fade Away", e pelos The Hollies, grupo britânico que também se inspirou no nome de Holly. Buddy Holly e os Crickets continuam a ser lembrados em várias formas de arte e homenagens, como documentários e filmes. Mesmo após sua morte, sua música ainda reverbera. Como no filme Rocketman (2009), que conta a história do músico britânico Elton John. Divulgação O álbum "I Remember Buddy Holly", de Bobby Vee, gravado com os Crickets em 1961, e a gravação de "Buddy Holly", pela banda Weezer, em 1994, são apenas algumas das homenagens que perpetuaram seu nome e sua obra. Reprodução do X @JusticeWillett Além disso, o filme biográfico "A História de Buddy Holly", de 1978, trouxe sua história para um público mais amplo e consolidou sua importância na história do rock. O filme rendeu uma indicação ao Oscar a Gary Busey, ator que interpretou Buddy. Divulgação O legado de Buddy Holly não se limita ao seu tempo. Sua capacidade de quebrar barreiras musicais e culturais, sua dedicação à inovação e sua visão artística transformaram-no em um dos maiores influenciadores da música popular. Reprodução do X @JusticeWillett A morte precoce de Buddy Holly, embora tenha interrompido sua carreira de forma trágica, acabou por solidificar sua posição como uma lenda do rock. Reprodução do X @dusttodigital Com um legado que atravessou gerações e continua a inspirar músicos, ele se tornou uma referência eterna na história da música. Mesmo com sua partida prematura, a sua obra e o seu nome permanecem vivos, e o impacto de sua música permanece incontestável. Reprodução do X @MonteWarden1 Voltar Próximo

Com isso em mente, gostaríamos de enviar nossas mais sinceras e profundas desculpas a todos que foram afetados por isso em um nível pessoal e além. Sabemos que muitas pessoas estavam contando conosco, incluindo Spiritbox, Volbeat, nossos bons amigos no Anxious - lamentamos muito que tenhamos que terminar dessa forma e realmente esperamos o melhor para todos vocês. Muito obrigado aos amigos que fizemos ao longo dos anos, e muito obrigado aos nossos fãs por sempre estarem lá por nós e nos mostrarem o quanto vocês se importam. Cuidem uns dos outros e amem seus amigos.





Amor,





Gel