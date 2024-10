O aniversário de 18 anos de uma garota viralizou no TikTok por conta do bolo feito por sua mãe. Isso tudo por causa do tema inusitado: a banda brasileira de heavy metal Sepultura. O registro foi feito pela confeiteira Angie Hernandez-Martinez, que faz diversos doces inspirados em roqueiros.





O bolo possui diversos detalhes que agradam os fãs da banda fundada em Belo Horizonte. Na lateral do bolo, há capas de álbuns e fotos de integrantes e ex-integrantes do Sepultura, como Max Cavalera, Igor Cavalera, Andreas Kiser, Eloy Casagrande e Derrick Green.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







No topo, a logo da banda no que parece ser papel de arroz. Seguindo uma tendência em que um topo falso esconde um verdadeiro, quando se coloca fogo no papel, há uma surpresa: uma escultura em açúcar do indígena que estampa a capa de “Roots”, álbum da banda lançado em 1996.











O trabalho – o sexto do grupo – é considerado uma obra-prima do grupo e do gênero musical. O que torna a capa ainda mais icônica é a origem da ilustração, que veio da fotocópia da nota mil cruzeiros feita por Max Cavalera.





O bolo conquistou os metaleiros. “Esse é um dos bolos mais bonitos que eu já vi”, comentou um perfil. “18 anos e gosta de Sepultura. Essa é uma boa criação”, disse outro. “No meu aniversário, eu quero um bolo”, pediu um terceiro.









Os brasileiros também comentaram em peso. “Para vocês verem como o Sepultura é grande fora do Brasil e aqui a galera não valoriza a banda”, observou um internauta.