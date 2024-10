Na tarde de segunda-feira (29), Gisele Bündchen anunciou que está grávida de seu terceiro filho. O bebê é fruto do relacionamento da modelo de 44 anos com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. A informação foi divulgada pela revista People e confirmada pela equipe dela.

Uma fonte próxima a modelo ainda contou à People que o casal está “extremamente feliz” com a gravidez. Ainda segundo eles, Gisele e Joaquim já sabem da gravidez há “alguns meses”, não pretendem descobrir o sexo do bebê antes do nascimento e têm planos para dar à luz em casa.