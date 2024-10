Gisele Bündchen deu rosto para a primeira capa da Revista do Correio

A modelo Gisele Bundchen, de 44 anos, está grávida do namorado Joaquim Valente, de acordo com a revista People. O bebê é o terceiro filho da modelo, que tem outros dois filhos com o jogador de futebol americano Tom Brady.

Uma fonte disse à People que o casal está feliz com o novo capítulo da vida e que buscam criar um ambiente seguro e amável para toda a família.

Gisele namora o instrutor de Jiu-Jitsu desde junho de 2023, mas eles foram vistos juntos pela primeira vez em novembro de 2022.

Em junho, uma fonte informou à People que a modelo "floresceu" depois do divórcio com Brady. Os dois se separaram em outubro de 2022, após 13 anos de casamento.