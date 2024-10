Gonçalo Roque, diretor de auditório e assistente de palco de Sílvio Santos, segue internado sem previsão de alta, conforme informou o Hospital São Luiz ao Correio Braziliense, por meio de nota enviada nesta segunda-feira (28/10).





O boletim médico aponta que Roque está estável, consciente, sem necessidade de suplementação de oxigênio ou de qualquer suporte orgânico. "Ele está internado aos cuidados da equipe de cardiologia, sem previsão de alta", completa





Roque tem 87 anos e foi levado ao hospital, na Zona Oeste de São Paulo, na quinta-feira (24/10). A internação ocorreu por conta de uma infecção pulmonar.





Em abril, ele foi diagnosticado com meningioma benigno na parte frontal do cérebro. Em 2023, Roque foi internado pelo menos duas vezes: em fevereiro, quando sofreu um acidente doméstico e, em outubro, quando descobriu um problema no coração e precisou passar por um cateterismo.