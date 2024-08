crédito: Foto: Palácio do Planalto wikimedia commons

Um dos maiores ícones da televisão brasileira, Silvio Santos é lembrado, além do seu talento como comunicador, por suas frases marcantes que se tornaram parte da cultura popular. Com a morte do apresentador neste sábado (17/8), o Estado de Minas relembra alguns de seus bordões mais famosos.

Entre as expressões mais famosas, está “Quem quer dinheiro?”, que o apresentador utilizava para animar o auditório enquanto distribuía notas em formato de aviõezinhos no "Programa Silvio Santos". Esse bordão era particularmente popular no quadro "Topa tudo por dinheiro", onde participantes se aventuravam em desafios para ganhar prêmios.

Outro bordão célebre era “pedir ajuda aos universitários”, do "Show do Milhão", um quiz em que os participantes respondiam a perguntas de múltipla escolha para ganhar prêmios em dinheiro. A frase, usada para o participante pedir ajuda para responder a uma pergunta mais difícil, passou a simbolizar a busca por conselhos de especialistas em várias situações.

Também no "Show do Milhão", Silvio Santos gostava de colocar uma "pulga atrás da orelha" dos participantes ao perguntar “Está certo disso?”, um questionamento que desafiava os participantes a confirmar suas respostas, muitas vezes levando-os a reconsiderar suas escolhas.

No "Namoro na TV", o apresentador encerrava o programa com a pergunta “É namoro ou amizade?”, que determinava o futuro dos casais que participavam das provas e dinâmicas. Responder “namoro” significava a continuidade do relacionamento, enquanto “amizade” sinalizava o fim.

Em "Qual é a música?", o programa em que músicos tentavam adivinhar canções a partir de algumas notas, que por si só já virou um bordão, Silvio Santos frequentemente chamava os assistentes para dublar trechos das músicas, criando momentos marcantes. Silvio também era conhecido pelo bordão “Bem bolado, bem bolado”, usado para elogiar as engenhosas pegadinhas do quadro “Pegadinhas”, que envolviam situações engraçadas e constrangedoras.

“Róóóóque!” era o chamado que Silvio fazia para Gonçalo Roque, seu assistente de palco, que estava sempre à disposição para ajudar com tarefas variadas. Em vários programas, Silvio também dizia “É com você Lombardi” ao chamar Luiz Lombardi Netto, o locutor que anunciava prêmios, mesmo sem aparecer na tela. Sua voz aveludada era amplamente reconhecida pelo público.

Morre Silvio Santos

O apresentador e empresário Silvio Santos morreu, neste sábado (17/8), aos 93 anos. O SBT confirmou a informação nas redes sociais. O ícone da TV brasileira estava internado em um hospital particular em São Paulo desde o início do mês.

Em julho, ele havia sido internado com quadro de H1N1 e retornou na semana passada ao hospital Albert Einstein. Silvio Santos deixa a esposa, Íris, e as filhas Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, além de 13 netos.

Em 2022, Silvio Santos fez sua última participação na TV. Depois de se afastar de seu programa dominical por dois anos devido à pandemia, optou pela pausa. “Estava era com preguiça mesmo, estava com preguiça de gravar”, disse ele ao canal de YouTube Intervenção, ao deixar a sessão eleitoral onde votou em São Paulo. Desde a pandemia, o comando da atração ficou com a filha Patrícia.