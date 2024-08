O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, informou que o apresentador e empresário, Silvio Santos, de 93 anos, faleceu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza - H1N1. Conforme boletim médico, a hora da morte foi por volta das 4h50 deste sábado (17/8). O ícone da TV brasileira estava internado desde o início do mês.





Em julho ele havia sido internado com quadro de H1N1. Na semana passada, Silvio retornou ao hospital Albert Einstein. A instituição lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família e “todos que sofrem com a perda”.





Silvio Santos estreou na TV em 1961, apresentando o programa “Vamos brincar de forca” na TV Paulista. Três anos depois, a emissora foi comprada por Roberto Marinho e se tornou a TV Globo de São Paulo. O programa era exibido aos domingos, com formato muito semelhante ao que teria o “Programa Silvio Santos”, do SBT, tempos depois.





No início da manhã, pelas redes sociais, o SBT lamentou a morte de seu criador. “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, destacou a emissora.





“Para nós, o Senhor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”, disse o canal de TV em publicação.