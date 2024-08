Silvio Santos, que morreu na madrugada deste sábado (17/8), aos 93 anos, será enterrado sem velório. A decisão foi tomada pela família do ícone da TV brasileira, respeitando seu desejo. A informação é de que Senor Abravanel terá um cerimônia judaica, sem explorar a sua morte. “Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu”, escreveu a família Abravanel.





Em uma carta divulgada para fãs e a imprensa, a família Abravanel afirmou que vai respeitar as vontades do patriarca. O local de sepultamento também não será divulgado. “Pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros”.





O apresentador e empresário estava internado desde o início do mês, depois que voltou ao Hospital Albert Einstein por complicações de uma infecção por influenza - H1N1. Segundo boletim médico, Senor Abravanel faleceu em decorrência de uma broncopneumonia.





No início da manhã, pelas redes sociais, o SBT lamentou a morte de seu criador. “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, destacou a emissora.





“Para nós, o Senhor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”, disse o canal de TV em publicação.





Confira carta da família Abravanel na íntegra:

"Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo.

Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu.

Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer.

Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros.

Com muito carinho e respeito a todos vocês,

Família Abravanel"