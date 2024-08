O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixaram as diferenças de lado e lamentaram a morte do ícone da TV brasileira, Silvio Santos, aos 93 anos, neste sábado (17/8). Pelas redes sociais, os mandatários prestaram suas homenagens ao apresentador e empresário.





Conforme boletim médico, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Senor Abravanel, faleceu em decorrência de uma broncopneumonia detectada após infecção por influenza - H1N1. A hora da morte foi por volta das 4h50. Silvio estava internado desde o início do mês.





Pelo “X”, antigo Twitter, Lula prestou seus sentimentos e solidariedade para a família, amigos e fãs do patrono do SBT. Para o presidente, Silvio Santos foi a “maior personalidade da história da televisão brasileira” e um dos “grandes comunicadores do país".





O atual chefe da União enalteceu a história de Silvio Santos e o início da sua carreira profissional no empreendedorismo. “Mas será sempre como o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas 'colegas de trabalho', como carinhosamente chamava as telespectadoras”, escreveu Lula.





Ainda na publicação, o presidente se lembrou de encontros com o apresentador. “Com seu talento e carisma lançou e deu apoio a muitos talentos da televisão, do humor e do jornalismo. Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país. Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país.”





O que disse Bolsonaro?





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também transmitiu os seus sentimentos a familiares e amigos do ícone da TV brasileira. Para o político, Silvio Santos era um “exemplo de alegria e empreendedorismo” para todos.





“Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de comunicação do Brasil. Meus sentimentos aos familiares e amigos, bem como as minhas orações pela dor da irreparável perda”, escreveu Jair.





O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-mandatário, também se despediu do apresentador e empresário. “É difícil expressar em palavras o impacto que Silvio teve na vida de milhões de brasileiros, ao longo de décadas, levando alegria, entretenimento e esperança para dentro dos lares de nosso país. Silvio Santos não foi apenas um apresentador, ele foi um visionário, alguém que acreditava no poder do trabalho duro, da dedicação e da fé no Brasil. Minhas condolências à família e amigos”.





SBT lamenta morte





No início da manhã, pelas redes sociais, o SBT lamentou a morte de seu criador. “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, destacou a emissora.





“Para nós, o Senhor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”, disse o canal de TV em publicação.