O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lamentou a morte do apresentador e empresário Silvio Santos, na manhã deste sábado (17/8). O ícone da TV brasileira estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o início do mês.





Pelo “X”, antigo Twitter, o chefe do Executivo mineiro afirmou que o Brasil perdeu um de seus “maiores gênios”. “O eterno ícone da televisão e do entretenimento, partiu, mas será sempre lembrado pela alegria, trabalho e dedicação que marcaram sua trajetória como um dos maiores comunicadores do país. Descanse em paz, Silvio”, escreveu Zema.





Extremamente popular durante as décadas de 1980 e 1990, ao receber homenagem pelo seu trabalho televisivo do senador Carlos Alberto de Souza (PTB-RN), que era afiliado do SBT em seu estado, Silvio Santos começou a cogitar entrar para a vida pública. O pedido de reconhecimento foi assinado, em 24 de fevereiro de 1988, por todos os senadores que estavam no Congresso naquela data, entre eles destacam-se Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco e José Richa.





Naquele mesmo ano ele se filiou ao PFL (atual União Brasil) com o objetivo de sair candidato à prefeito de São Paulo, mas o plano não encontrou eco entre os outros membros do partido que não se entusiasmaram com a possibilidade do apresentador concorrer nas eleições municipais. Naquele ano, a eleita foi Luiza Erundina (PT) com 36,78% dos votos, contra 30,14% para Paulo Maluf (à época no PDS, hoje no PP).





Nos anos que se seguiram, Silvio Santos buscou voos políticos mais audaciosos, estando disposto a concorrer por qualquer partido, chegando a se reunir com Maluf para tratar de uma possível candidatura presidencial no pleito de 1992. Faltando sete dias para o prazo final das candidaturas, ele acertou se filiar ao Partido Municipalista Brasileiro (PMB), que tinha como candidato o pastor Armando Corrêa, que aceitou ser substituído pelo "Dono do Baú". O seu vice, responsável pela costura do novo cabeça de chapa, seria o senador Marcondes Gadelha (atualmente no Podemos-PB).





Candidatura à presidência





Na época, o voto era impresso e as cédulas traziam os nomes dos candidatos. Como Silvio demorou para decidir se sairia candidato ou não, o Partido Municipalista Brasileiro (PMB) lançou Armando Corrêa. Na reta final, Silvio substituiu Corrêa.





As cédulas já haviam sido impressas com o nome do primeiro candidato do PMB. Faltando duas semanas para o primeiro turno, Silvio apareceu em seu programa com a cédula na mão, dizendo: “Para votar no Silvio Santos, devem marcar no meio da cédula Corrêa. Não aparece meu nome na cédula, mas o candidato sou eu”.





O apresentador era o favorito, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) impugnou sua candidatura a pedido de Fernando Collor de Mello, que solicitou a extinção do PMB, alegando que o partido não havia comprovado convenções em nove estados. Passado o imbróglio com a Justiça Eleitoral, Silvio desistiu da carreira política. Ao longo da década de 1990, dedicou total atenção ao SBT. Nos anos 2000, abraçou outras áreas, fundando a Jequiti Cosméticos, em 2006, e o hotel Sofitel Jequitimar Guarujá, no ano seguinte.





SBT lamenta morte





No início da manhã, pelas redes sociais, o SBT lamentou a morte de seu criador. “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, destacou a emissora.





“Para nós, o Senhor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”, disse o canal de TV em publicação.

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, informou que Silvio Santos faleceu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza - H1N1. Conforme boletim médico, a hora da morte foi por volta das 4h50 deste sábado (17/8).