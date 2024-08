Atores, cantores e outros artistas usaram as redes sociais para lamentar a morte do empresário Silvio Santos na manhã deste sábado (17/8). O ícone da Tv brasileira estava internado em um hospital particular em São Paulo desde o início do mês e faleceu na manhã de hoje aos 93 anos.

A apresentadora Mara Maravilha fez uma homenagem nas redes sociais. “Silvio Santos meu amor, meu paizão do coração, nunca vai morrer, agora ele foi descansar! Não é por acaso que hoje é sábado…

No judaísmo o sábado (, pronunciado “Shabat”) significa “descanso,” “cessação,”repouso” ou “interrupção” é o sétimo dia da semana dedicado à oração e ao descanso, pois segundo a tradição hebraica Deus descansou no sétimo dia após completar a criação do universo (Gênesis 2:1-3). Até logo meu amor, meu PAITRÃO”, escreveu.

Em entrevista à TV Globo, ela demonstrou estar bem abalada e lembrou de conselhos que o ex-patrão, a quem chamou de pai, lhe dava. “Silvio Santos é coisa nossa. (...) Ele não morre, ele vive eternamente nos nossos corações. Eu sou Maravilha graças a esse nome: Silvio Santos”, disse.

Carlos Alberto de Nóbrega, que era amigo pessoal de Silvio, foi sucinto. “Adeus, amigo. Foram 70 anos de amizade e uma saudade que será eterna”, escreveu, compartilhando uma imagem dos dois juntos.

Larissa Manoela, atriz que começou a carreira ainda criança, lembrou a importância de Silvio em sua trajetória. “Só gratidão por todos os ensinamentos! Hoje o céu está em festa e a gente triste por não termos mais nosso ícone para nos alegrar aos domingos! Meus sentimentos a toda família”, publicou na rede social.





"Com o Silvio eu me sentia livre pra ser como eu não era em nenhum outro lugar, aprendi a valorizar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade. O Silvio fazia nossa diferença de idade desaparecer por algumas horas naquele palco e isso foi um presente do qual eu só me dei conta aos 10 anos", escreveu Maisa em sua conta no Instagram.





Ratinho, que também comanda um programa na casa, disse que Silvio era seu amigo, mentor e inspiração. E chamou o dono do SBT de “grande mestre da televisão brasileira”. “Um homem que, com seu carisma e talento, conquistou o Brasil e transformou a vida de muitos, inclusive a minha. Tive a honra de trabalhar ao lado dele e de aprender com seu exemplo de dedicação, humildade e amor pelo que fazia. (...) Silvio Santos não era apenas um ícone da televisão; ele era um ser humano incrível, que sempre teve uma palavra amiga e um sorriso para oferecer. Sua generosidade e seu espírito empreendedor deixaram uma marca indelével na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, apontou.

Virginia Fonseca, que entrou no SBT em 2024, também fez um pronunciamento. “Meu Deus! Descanse em paz, Silvio. Que Deus o tenha”.



Eliana, que saiu do SBT recentemente, também usou as redes para se despedir de Silvio. "Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre".

O autor Walcyr Carrasco também homenageou o apresentador e afirmou que Silvio foi o maior comunicador da história da televisão brasileira. "Silvio Santos, descanse em paz e que a luz perpétua o ilumine. Seu legado será eterno".

Nas telonas

A morte de Silvio Santos também impactou artistas que nunca foram contratados pela emissora.

Marcos Mion também disse ter se inspirado em Silvio e relembrou momentos dos dois juntos. “O maior que já tivemos e que jamais teremos na comunicação. As poucas vezes que pude estar ao seu lado validaram o brasileiro que amava e admirava e o profissional que luta diariamente para ser reconhecido”, escreveu na rede social. Mion também nunca foi funcionário do SBT.

Ana Maria Braga disse, ao vivo na TV Globo, que sempre foi fã número um de Silvio. A dona das manhãs da Globo disse que ele modificou a forma de se comunicar na TV, conversando com pessoas de todas as idades e classes sociais. A apresentadora também compartilhou um vídeo em homenagem ao apresentador. “Hoje a TV volta a ficar em preto e branco. Um dia em que perdemos a cor e a alegria. A história da televisão ficará para sempre marcada pelo legado desse grande e único comunicador. Enquanto choramos por aqui a sua partida, certeza que o céu já se encontra em ritmo de festa”, disse.

O ex-diretor da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que conviveu com Silvio e foi rival direto na TV, descreveu o amigo como um apresentador único. “Um dos maiores apresentadores do mundo, a maneira de conduzir programa não tem paralelo, um modelo internacional”, declarou, lembrando do “sorriso aberto maravilhoso” de Abravanel. Boni ainda elogiou o império de Silvio, que ia além do SBT, lembrando sua trajetória de camelô a um dos maiores empresários e comunicadores do país.



Celso Portiolli se referiu a Silvio como "o homem que revolucionou a televisão" em uma publicação nas redes sociais e agradeceu a oportunidade de aprender ao lado do empresário. "Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande".

Prestes a estrear “Silvio”, em que interpreta o apresentador, Rodrigo Faro contou que sua história na TV só existe por conta do dono do SBT, mesmo que ele não tenha trabalhado na emissora. “O Brasil perde hoje o maior nome da televisão brasileira, um gênio da comunicação. Silvio se foi, mas seu legado será eterno. Foi assistindo Silvio na TV que eu descobri a minha vocação. Silvio foi uma inspiração para mim e para todos aqueles que trabalham com comunicação nesse país. Que honra ter conhecido e aprendido com esse grande artista”, apontou.

Morte foi confirmada pelo SBT

Na manhã deste sábado (17/8), o SBT lamentou a morte de seu criador, o apresentador Silvio Santos. “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, destacou a emissora.

A TV Globo, principal concorrente de Silvio, exibiu uma grande homenagem para o apresentador. Em julho, o ícone da Tv brasileira havia sido internado com quadro de H1N1 e retornou na semana passada ao hospital Albert Einstein.