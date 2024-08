Do tradicional terno ao pijama, Silvio Santos apostou em diferentes figurinos durante sua trajetória de 60 anos na TV aberta. A combinação de paletós, sapatos e gravatas foi explorada pelo apresentador e dono do SBT e nem sempre pendeu para o básico formal. Longe das câmeras, o apresentador também foi visto exibindo visuais despojados.

A carreira de Silvio Santos na televisão teve início em 1960, quando, aos 30 anos, comprou horários na TV Paulista e passou a apresentar o programa “Vamos brincar de forca”.

Três anos depois, ele estrelaria o programa que levou seu nome na mesma emissora. Durante esse período, o comunicador já investia em combinações de ternos lisos e gravatas estampadas, bem como conjuntos listrados.

Silvio Santos com tradicional microfone no colarinho Erasmo de Souza SBT

De 1960 a 2014, ele também exibiu uma de suas marcas registradas: o microfone acoplado à roupa. O tradicional acessório foi aposentado e substituído pelo discreto microfone de lapela após compor o figurino do apresentador por mais de cinco décadas. O item era o modelo MD 405S, pertencente à marca alemã Sennheiser, empresa especializada em dispositivos sonoros.

O dono do SBT não foi o único a usar o equipamento. Manoel de Nóbrega, Gugu Liberato e Raul Gil também aderiram ao microfone pendurado.

“Esse microfone foi superado. Atenção vocês que trabalham em televisão ou até mesmo quem faz muito discurso com plateia, tem sempre o problema de retorno. Vou explicar a vocês. Esse microfone foi aposentado, vai ficar lá no 'hall da fama'”, esclareceu Silvio Santos, em um de seus programas dominicais em 2016.

Em 2017, o apresentador surpreendeu novamente, ao surgir com uma gravata estampada por imagens de Helen Ganzarolli e da bailarina Rafinha. O terno claro foi complementado ainda com um par de sapatos brilhantes.

Naquele mesmo ano, SS decidiu inovar não apenas o vestuário, mas também o cabelo. Após três meses de férias, o apresentador gravou uma edição do programa com os fios totalmente brancos. A mudança, no entanto, não durou muito. No mesmo ano, o empresário voltou a tingir o cabelo de castanho.

SS de cabelos brancos em 2017 Lourival Ribeiro/SBT

Já em 2021, Silvio Santos deixou o terno de lado e optou por apresentar uma edição do programa dominical de pijama. O look branco de listras e botões pretos foi dado a ele pelo neto Tiago Abravanel, que possui a marca de roupas de dormir “Tjama”.

Silvio Santos apresenta o programa de pijama em 2021 Lourival Ribeiro/SBT

Longe das câmeras, o apresentador costumava aproveitar as férias na Flórida (EUA) com a família. As camisas floridas no estilo havaiano eram escolhas frequentes.

Em sua última aparição no SBT, em setembro de 2022, Silvio voltou ao estilo tradicional e usou um terno escuro e gravata vermelha. O programa foi ao ar apenas em fevereiro de 2023.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes