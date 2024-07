Com novidades como o quadro "Até onde você chega?", Celso Portiolli comandou o "Domingo legal" durante sete horas, no SBT/Alterosa

O SBT conseguiu ampliar índices de audiência no primeiro domingo sem Eliana na sua programação (30/6). Com o “Domingo legal” ficando sete horas no ar, a atração comandada por Celso Portiolli subiu na Grande São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil. Em Minas, a transmissão ocorre no SBT/Alterosa.



Segundo dados consolidados, obtidos pelo F5, o programa conseguiu 8 pontos de média (com picos de 10) contra 4 da Record, sua principal concorrente no horário. Ou seja, uma audiência 65% superior. A Globo liderou a faixa com 14 pontos. O resultado é 39% acima em relação a semana retrasada, quando o programa obteve 5,4 pontos.

O “Domingo legal” foi exibido das 11h30 às 18h17. O programa apostou especialmente em game shows, como “Passa ou repassa” e o novo “Até onde você chega?”, além de entrevista ao vivo com Cariúcha, contratada da emissora.

Quem também foi bem foi Patricia Abravanel, com o "Programa Silvio Santos". No horário em que foi ao ar, das 19h15 à 0h, a atração acumulou 6,4 pontos de média. Na média consolidada de junho, ela ficou na segunda colocação, com 7,1 pontos de audiência.

"Show do milhão" vem aí

O SBT espera que os números se mantenham nas próximas semanas. O “Domingo legal” deve apostar em fatos quentes, se aproveitando do fato de ser ao vivo em boa parte de sua duração. Já o “Programa Silvio Santos” vai apostar em breve em uma nova versão do “Show do milhão”. (Com redação)