Eliana se emociona ao receber crianças e jovens em "Dia de sorte", quadro de seu último programa no SBT/Alterosa, que vai ao ar às 15h30

O domingo do SBT/Alterosa não será mais o mesmo. Depois de 15 anos de sucesso à frente da atração vespertina da emissora de Silvio Santos, Eliana deixa a casa e parte para um novo projeto, ainda não revelado. Hoje (23/6), às 15h30, a paulistana apresenta seu último programa, gravado em 12 de junho.



Desta vez, a trajetória de Eliana na TV será o foco principal. A despedida contará com a participação do cantor Daniel, responsável por conduzir as homenagens à loira. O programa exibirá matéria especial em Portugal, destacando o itinerário de peregrinação católica na cidade de Fátima.



Em clima de despedida, Eliana também será homenageada por Patrícia Abravanel no “Programa Silvio Santos”. A edição vai ao ar neste domingo, às 20h, com a nova versão do quadro “Sala dos artistas”, que prestigia a trajetória de personalidades marcantes no meio artístico.



A decisão de Eliana de não renovar seu contrato foi tomada conjuntamente com a emissora. Em comunicado à imprensa, o SBT informou: “Ambas as partes expressam de forma legítima a gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e sua torcida pela apresentadora, em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela.”





Banana Split

Eliana nasceu em 1973, na capital paulista. Teve infância humilde, mas muito amorosa, e foi incentivada pelos pais a seguir a carreira artística. Estreou em 1990, cantando no grupo infantil Banana Split, que participava do quadro “Qual é a música” do “Programa Silvio Santos”.



Carismática, a jovem cantora logo chamou a atenção do apresentador. O dono do SBT viu naquela garota talento para brilhar na emissora. Em 1991, já contratada, a loira ganhou seu próprio programa infantil, o “Festolândia”, que não emplacou na audiência e saiu do ar.



Apesar dos percalços, Eliana não desistiu. Em 1993, assumiu o comando do programa “Bom dia e cia.”, destacando-se na área de entretenimento infantil.



Por sete anos, permaneceu na emissora. Em 1998, ela deixou o SBT rumo à Record, onde apresentou os infantis “Eliana & Alegria”, “Eliana no parque”, “Escolinha do barulho” e “Eliana na fábrica maluca”. Também deu um passo importante na carreira ao apostar no público adulto, comandando o programa “Tudo é possível”, nas tardes de domingo.

Eliana com Patricia Abravanel no "Programa Silvio Santos", que começa às 20h deste domingo (23/6) Gabriel Cardoso/SBT/divulgação



Em 2009, a apresentadora voltou ao SBT atendendo ao convite do próprio Silvio Santos. A partir daquele ano, comandou o programa “Eliana”, vice-líder de audiência das tardes de domingo desde 2019.

Durante três décadas de carreira, a loura desenvolveu projetos paralelos à televisão. Gravou 15 CDs e quatro DVDs, com 3 milhões de cópias vendidas.



Em 1999, seu disco “Primavera” foi indicado ao Grammy Latino na categoria de melhor álbum infantil. Em 2005, protagonizou o filme “Eliana em O segredo dos golfinhos”.

“Teleton”

Depois da despedida deste domingo, Eliana vai voltar ao SBT para breve visita em novembro, como madrinha do programa beneficente “Teleton”.



Rumores na mídia e nas redes sociais apontam a possível contratação da apresentadora pela Rede Globo. Tudo indica que o mistério sobre o futuro da loura vai acabar no segundo semestre.





“ELIANA”



Neste domingo (23/6), às 15h30, no SBT/Alterosa

“PROGRAMA SILVIO SANTOS”



Apresentação de Patricia Abravanel. Neste domingo (23/6), às 20h, no SBT/Alterosa

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria