Uma Belo Horizonte de outrora, da qual o tempo presente ainda guarda vestígios. É o que o público que comparecer à Casa Fiat de Cultura pode conferir na exposição "BH eclética: a arquitetura de Edgard Nascentes Coelho", que permanece em cartaz até 18 de agosto.



Fotografias, documentos, desenhos arquitetônicos, cartões-postais e também objetos e mobiliário de época pertencentes ao Instituto de Educação – prédio que ainda resiste próximo ao Parque Municipal – compõem a mostra.



Ana Vilela, gestora da Casa Fiat de Cultura, explica que o Instituto de Educação foi o ponto de partida para a concepção de "BH eclética". A edificação, situada no quarteirão formado pelas ruas Paraíba, Pernambuco, Timbiras e Avenida Carandaí, está abrigando a edição 2024 do Modernos Eternos, evento anual de design e arquitetura, parceiro na realização da mostra.



"Quando soubemos que o Modernos Eternos ocuparia o Instituto de Educação, partimos para a pesquisa histórica sobre o prédio e encontramos um nome que poucas pessoas conhecem: Edgard Nascentes Coelho, que o projetou no final do século 19", conta.





Traços inovadores

A pesquisa levou a outras obras assinadas pelo arquiteto carioca, que veio do Rio de Janeiro com a missão de para integrar a Comissão Construtora da Nova Capital.



"Ele foi um nome muito importante na configuração da paisagem da cidade, que trazia arquitetura inovadora, justamente porque eclética, com mistura de estilos e épocas nos projetos. Esta exposição é homenagem a Edgard Nascentes Coelho", destaca.



Algumas de suas obras já não existem mais, como a Estação Central, a antiga Escola de Direito, a Câmara dos Deputados e o Teatro Municipal, que depois foi transformado no Cine Metrópole, que, por sua vez, também já não compõe a paisagem urbana de Belo Horizonte.



Outras, no entanto, permanecem: Igreja São José, Salão Vivacqua, quartel do 1º Batalhão da Polícia Militar e coreto da Praça da Liberdade, entre outras edificações.

Coreto da Praça da Liberdade



"Uma história sobre a qual pouco se sabia é que o coreto foi projetado como Pavilhão da Música no final do século 19. Ele compunha a primeira versão da Praça da Liberdade, que foi reconfigurada diversas vezes, mas o coreto permaneceu e está restaurado no estilo em que foi concebido", diz a gestora da Casa Fiat.

Ana Vilela observa que a exposição desperta a memória afetiva das gerações que tiveram experiência com recursos didáticos que a integram, como o ábaco de madeira, compassos, fantoches e carimbos.



“Criamos o espaço de selfie, com aquela foto tradicional que se fazia nas escolas, com o aluno sentado numa mesa de diretor, com a Bandeira do Brasil e o globo terrestre. Muitas pessoas guardam essa lembrança", diz.



O curador e arquiteto Will Lobato, responsável pela ambientação da exposição “BH eclética”, vai conduzir visita guiada à mostra na próxima terça-feira (25/6), às 19h30.



Esculturas de Jeanne Milde

"BH eclética" destaca a importância de Jeanne Milde (1900-1997), escultora belga naturalizada brasileira. Além de artista, ela foi pioneira no ensino de arte em Minas Gerais. Formada pela Real Academia de Belas Artes de Bruxelas, Jeanne aceitou o convite para compor a Missão Pedagógica Europeia, que contribuiu para a reforma educacional em BH.

Na então Escola Normal Modelo (hoje Instituto de Educação), a artista lecionava modelagem e pintura. A exposição conta com três esculturas de Milde, do acervo do Museu Mineiro: "As primeiras palavras" (1946), "Retrato de Vera" (1960) e a emblemática "As adolescentes" (1937), que. apesar de clássica, é obra muito importante do Modernismo.



"BH ECLÉTICA: A ARQUITETURA DE EDGARD NASCENTES COELHO"



Exposição na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Em cartaz até 18 de agosto. Visitação de terça a sexta, das 10h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h (exceto segundas-feiras). Tour virtual no site www.casafiatdecultura.com.br.