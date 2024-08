Ator José Rubens Chachá, caracterizado como Silvio Santos, de terno e com lenço no bolso do paletó, de pé em sala de estar

Reza a lenda que Silvio Santos ouviu de uma vidente americana que morreria tão logo concedesse uma entrevista. Por isso, passou a negar os inúmeros pedidos de jornalistas ao longo da última década. Verdade ou mentira, fato é que o silêncio do apresentador dificultou o trabalho de biógrafos e deu brechas a rumores nunca confirmados de episódios em sua vida que estão espalhados por inúmeras biografias, uma série e um filme sobre o apresentador.

Ainda que uma das personalidades mais imitadas pelos humoristas brasileiros, Silvio Santos é muito mais descrito do que interpretado. Parte de sua vida está destrinchada em livros. São as conhecidas “Silvio Santos – A biografia”, de Marcia Batista e Anna Medeiros (Universo dos Livros, 2020); "Topa tudo por dinheiro – As muitas faces do empresário Silvio Santos", de Maurício Stycer (Todavia, 2018); e "Silvio Santos: A biografia definitiva", também de Marcia Batista e Anna Medeiros (Universo dos Livros, 2023).

Há ainda biografias mais tímidas, como "A fantástica história de Silvio Santos", de Arlindo Silva (Seoman, 2017); "Silvio Santos – A trajetória do mito", de Fernando Morgado (Matrix, 2017); "Silvio Santos: Vida, luta e glória", de Rubens Francisco Lucchetti e Sergio M. Lima (Avec Editora, 2017); e "Silvio Santos vem aí – A biografia-reportagem do 'Patrão'", de Tiago Ramos e Mattos (Dialética, 2022).

Saindo do campo biográfico, Silvio Santos também foi retratado na reunião de desenhos “85 vezes Silvio Santos – As melhores caricaturas do Rei dos Domingos”, organizada pelo cartunista Jal, e foi parodiado durante muitos anos pelo humorista Wellington Muniz no extinto programa "Pânico na TV". O comediante tinha um quadro fixo chamado “Vesgo e Silvio”.

Em 2022, estreou no antigo Star+ (atualmente incorporado pela plataforma Disney+) a série ficcional “O rei da TV”, produzida pela Gullane Filmes e com direção-geral de Marcus Baldini (“Bruna Surfistinha”, “O sequestro do Voo 375”). Em três temporadas, a produção se propõe a narrar boa parte da extensa trajetória de Silvio Santos, interpretado por José Rubens Chachá na fase madura da vida e por Guilherme Reis e Mariano Mattos, na juventude e adolescência, respectivamente.

Leia também: Silvio Santos presidente? Apresentador concorreu em 1989, mas foi barrado

Polêmicas e rumores não foram ignorados pela série, como em cena da primeira temporada em que as filhas de Silvio estão em casa tomando café da manhã assistindo ao programa da Xuxa, que era de emissora concorrente do SBT. Enfurecido, Silvio troca de canal, sintonizando a TV de casa em sua própria rede. Quando sai de casa, no entanto, Íris pega o controle remoto e volta para o canal que transmitia o programa da Xuxa.

Cinebiografia com Rodrigo Faro

Silvio Santos também vai ganhar uma cinebiografia neste 2024. Com direção de Marcelo Antunez, o longa protagonizado por Rodrigo Faro entraria no circuito comercial em 5 de setembro. Contudo, a Imagem Filmes, responsável pela distribuição, anunciou adiamento para o dia 12 do mesmo mês.

O longa se concentra no sequestro da filha Patrícia Abravanel. Em 2001, bandidos entraram na casa da família, no Morumbi, e sequestraram a filha do empresário, que deixava a mansão em direção à faculdade. Ela foi libertada uma semana depois, mediante pagamento de resgate – 500 mil reais, conforme foi comentado na época.

O sequestrador Fernando Dutra foi descoberto em Barueri e conseguiu fugir, depois de matar dois policiais. Foi até o Morumbi, invadiu a mansão de Silvio Santos. Iris Abravanel e as filhas conseguiram escapar, mas o apresentador ficou sozinho com Fernando por mais de sete horas. O rapaz se entregou depois de pedir a presença do então governador Geraldo Alckmin, que foi até lá. Fernando alegou que temia ser morto. A casa ficou cercada por atiradores da polícia.

Fernando morreu em 2002, devido a infecção generalizada nas costas, antes de ser julgado. Os outros sequestradores foram condenados a penas de 15 a 19 anos de prisão.

A última aparição de Silvio Santos no audiovisual foi sua entrevista para documentário sobre personalidades que ajudaram a construir a história do SBT, que será a principal atração da plataforma +SBT ainda sem data de lançamento. Surpreendendo jornalistas e fãs, Silvio gravou depoimento contando parte da história da emissora. Foi a última vez que ele apareceu em um projeto inédito para televisão ou streaming.