Estudantes do ensino médio na Coreia do Sul dizem estar com medo da canção APT., segundo o veículo sul-coreano Korea JoongAng Daily. Disponível em plataformas digitais desde o último dia 18 de outubro, a colaboração de Rosé, do grupo de K-pop Blackpink, e Bruno Mars foi lançada na reta final do período de preparação para um teste equivalente ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do Brasil.



A música, que se encontra em primeiro lugar na parada global do Spotify, virou “tabu” entre os que vão realizar a prova, que será aplicada no dia 14 de novembro. “Estou com medo de que a música toque na minha cabeça mesmo durante a prova”, contou um estudante ao veículo Yonhap News, no último domingo (27/10). “Adultos podem rir e perguntar ‘por que se estressar com algo assim?’, mas para nós, que temos um teste tão importante pela frente, pode ser perturbador.”



Outras músicas de K-pop já foram consideradas viciantes demais e eram praticamente proibidas entre estudantes que se preparavam para testes importantes. Ring ding dong (2009), do grupo SHINee, Dumb dumb (2016), do Red Velvet, e até mesmo a canção infantil Baby shark, de 2015, são alguns dos exemplos.

Em comunidades online de estudos, são comuns “pegadinhas”, ou “baits”, que consistem em postar links que prometem levar a outro site, mas na verdade tocam as músicas viciantes. “Vi uma dessas músicas banidas na internet sem querer, e agora não consigo tirá-la da minha cabeça”, comentou um usuário, segundo o Korea JoongAnd Daily. “Como faço isso parar?”

Ao Yonhap News, um especialista comentou que “nossa psicologia é mais frágil do que imaginamos, e sons simples e repetitivos podem facilmente desencadear tendências emocionais”. Ele chamou esse efeito de “earwom” — “verme de ouvido”, em português — e afirmou que pessoas jovens são mais propensas a experienciá-lo.



O que significa ‘APT.’?

Sigla para a palavra apartamento tanto em inglês quanto em coreano, ‘APT.’ é também um ‘drinking game’ sul-coreano: uma brincadeira em que quem perde deve tomar alguma bebida alcoólica.

A própria Rosé explicou o jogo em publicação no Tik Tok, logo após o lançamento da música. Segundo ela, uma pessoa entre todas as que estão brincando é designada para ter o jogo como favorito. Depois, canta-se: “Jogo favorito do fulano; o jogo começa”, enquanto estalam-se dedos em movimento de círculo com as mãos. @roses_are_rosie ????GAME START???? ? APT. - ?? (ROSÉ) & Bruno Mars ? APT. - ?? (ROSÉ) & Bruno Mars

A seguir, as mãos dos participantes devem ser balançadas ao som da repetição da palavra “apat”, que seria a vocalização da sigla “APT” no alfabeto coreano, o hangul. Então, as mãos dos participantes devem ser colocadas uma em cima das outras, formando um ‘prédio’, ao mesmo tempo em que o a pessoa que tem o jogo como favorito grita um número.



Deve-se contar de 1 até o número selecionado enquanto as mãos são transferidas, em ordem, do 'último andar' do prédio para cima. O dono da mão que alcançar o topo quando o número selecionado for dito tem de beber um shot.