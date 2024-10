FOLHAPRESS - O Halloween será celebrado na próxima quinta-feira (31/10), e os brasileiros já estão buscando no Google ideias de fantasias inspiradas em personagens icônicos do cinema, desde figuras consagradas do terror até aqueles que fizeram sucesso neste ano.





Ao comparar o universo de personagens de filmes no Google Trends, nos últimos 30 dias, os que mais cresceram seguem esta ordem: em primeiro lugar, com 33,81%, está Beetlejuice de "Os Fantasmas se Divertem", lançado em 1988.





O filme de Tim Burton ganhou uma continuação em 2024, o que impulsionou as buscas por fantasias inspiradas no longa, como a maquiagem e o figurino do excêntrico Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton, com seu terno listrado em preto e branco e cabelos arrepiados.





Isso sem falar no icônico vestido vermelho de Lydia Deetz, vivida por Winona Ryder, que também já foi referência no clipe "Boys don't cry" de Anitta.





Pennywise e Arlequina

Em segundo lugar, com 28,77%, está Arlequina, que já é tradicionalmente uma personagem procurada tanto no Halloween quanto no carnaval.





Interpretada por Lady Gaga, Arlequina voltou ao cinema em "Coringa: Delírio a Dois" com visual um pouco diferente da anti-heroína interpretada por Margot Robbie em "Esquadrão Suicida" e "Aves de Rapina".





Enquanto a Harley Quinn de Gaga tem um visual mais sóbrio, a de Margot, com cabelo branco dividido em mechas azul e rosa, além da maquiagem borrada, inspirou diversas fantasias com esse visual. Apesar de ser uma personagem de filmes voltados para o público adulto, as buscas no Trends mostram interesse em "fantasia de Arlequina infantil".





Em terceiro lugar, com 16,54%, aparece o personagem mais assustador do ranking: Pennywise, do filme "It - A Coisa". Com a estética perturbadora de um palhaço, ele usa um traje cinza claro com detalhes em vermelho e maquiagem clara e pálida. Apesar de ser um palhaço masculino, há consultas frequentes por "fantasia de Pennywise feminina".