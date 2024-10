O dia 31 de outubro está chegando, e a data é marcada por festas à fantasia, devido ao Halloween. Enquanto alguns podem passar o ano ansiosos para se vestir como seus personagens favoritos, outros podem deixar para o último momento para escolher sua inspiração para a fantasia. Por isso, o Estado de Minas decidiu separar cinco opções:





Beetlejuice

Interpretado por Michael Keaton, o morto-vivo que assombra a família Deetz retornou às telonas após 36 anos. Ambos os filmes são sucesso de bilheteria e, como a continuação, foi lançada este ano, fantasiar-se de Beetlejuice será uma boa escolha.





Coringa

O arqui-inimigo do Batman foi retratado em diversas obras no cinema. Recentemente, o vilão ganhou um filme solo, sendo interpretado por Joaquin Phoenix, com continuação em 2024. Com sua maquiagem icônica e roupas chamativas, o Palhaço do Crime pode ser uma opção de fantasia para o Halloween.





Divertida Mente

O longa que trata de emoções e sentimentos é um sucesso de bilheteria, ultrapassando US$ 1,6 bilhão em arrecadação. O primeiro longa foi lançado em 2015 e, neste ano, foram apresentadas novas personagens que podem dar as caras em festas à fantasia por aí.





Ghostface

A série de filmes ‘Pânico’ apresentou aos fãs de terror um vilão considerado icônico até hoje. O assassino em série que veste um manto preto e uma máscara de fantasma pode ser uma boa opção para quem ainda não se preparou para as comemorações de Halloween.





Terrifier





A primeira vez que se ouviu falar no palhaço assassino foi em 2016, no filme homônimo. Sem um lançamento no cinema, a primeira produção da franquia alcançou status de cult algum tempo após sua estreia. O assassino ganhará um novo filme no dia 31 de outubro e, fantasiar-se com suas roupas, pode ser uma forma de homenagear o lançamento do longa.





Como surgiu o Halloween?

Celebrado principalmente nos Estados Unidos, o ‘Dia das Bruxas’ é marcado pelo hábito de sair de porta em porta atrás de doces - ou travessuras. O nome Halloween deriva de “All Hallows’ Eve”. “Hallow” é um termo antigo para santo e “eve” significa véspera, já que a data é anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro.





A celebração como é conhecida hoje em dia surgiu entre os anos 1500 e 1800. Na época, eram feitas fogueiras para a queima do joio, como símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório ou para repelir a bruxaria e a peste negra.

Outro costume do Halloween era o de prever o que iria acontecer, como a data da morte de uma pessoa ou o nome do parceiro. Para isso, era puxado um alimento, couve ou repolho, já que acreditavam que seu formato e sabor davam pistas sobre a profissão e personalidade do futuro cônjuge.





Além disso, crianças iam de casa em casa cantando rimas ou entoando orações para as almas dos mortos. Em troca, elas recebiam bolos de boa sorte, que representavam o espírito de uma pessoa que havia sido liberada do purgatório.





No Brasil data tem outro nome

Apesar da fama do Halloween, a data 31 de outubro marca a celebração do Dia do Saci. Sua criação se deu pela valorização do folclore nacional e também tem como objetivo conscientizar a população sobre a rica variedade cultural do Brasil.





A data foi proposta, em 2003, pelo deputado Aldo Rebelo Figueiredo, mas sua aceitação não foi imediata. Apenas 10 anos depois, o deputado federal Chico Alencar (PSOL) e a vereadora Ângela Guadagnin (PT), instituíram, por meio da Comissão de Educação e Cultura, o Dia do Saci.