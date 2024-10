Uma menina de apenas um ano conquistou as redes sociais com sua reação ao ver a decoração de sua casa para o Halloween. No vídeo, a pequena Violet se derrete e se torna “melhor amiga” de uma escultura de esqueleto que foi colocada no quintal de sua casa.





O vídeo foi feito pela mãe da criança, que disse estar registrando o primeiro Dia das Bruxas da menina. Mas, no entanto, no ano passado ela mostrou a reação de Violet ao ir às compras para a data junto com os pais e a irmã, Lily. A garota mais velha dá um susto na pequena, que cai no choro. Em outra publicação da mesma época, Lily compra um bebê zumbi para Violet e vibra quando vê que a irmã gostou do presente.





No entanto, essa parece ser a primeira vez em que Violet consegue interagir e entender um pouco mais sobre a data, que é muito tradicional nos Estados Unidos. Tanto é que no novo vídeo, ela sai correndo ao ver o esqueleto no jardim e dá um oi para a decoração.

Em um momento, ela pega grama do chão e oferece para o esqueleto. O vídeo termina com ela dando um abraço no boneco. A reação pegou a própria mãe de surpresa, já que o esperado é que os bebês tenham medo de imagens de terror da época.

Nas redes sociais, os internautas elogiam a menina e até pensam em um filme que poderia surgir da amizade entre os dois. “Apenas uma garotinha e seu amigo esqueleto gigante”, disse um perfil.









“Eu só imagino um gigante do tamanho daquele esqueleto sendo surpreendido por essa garotinha não ter medo dele e apenas dizer ‘oi!’ e oferecer um abraço”, comentou outro. “0% instintos de proteção 10000% fofura”, decretou um terceiro.





Antes mesmo que o Halloween acabe, no fim de outubro, as pessoas já pedem para que a família mantenha o esqueleto no quintal. “Não é mais uma decoração, agora é um animal de estimação!”, escreveu um perfil.