Na preparação para o Halloween, os pais da pequena Ellie, de 10 meses, estão em busca da fantasia perfeita para o primeiro Dia das Bruxas da filha. Foi então que os influenciadores Kay e Taylor Dudley decidiram inovar e escolheram a fantasia de um personagem da série ‘The office’ para ela.





No vídeo que viralizou nas redes sociais, a pequena aparece de terno e óculos idênticos a Dwight Schrute, personagem interpretado por Rainn Wilson no humorístico. Para completar o look, o cabelo de Ellie foi repartido ao meio, o que deu ainda mais semelhança ao personagem.









Nas redes sociais, os pais contaram que a ideia surgiu por acaso. “Kay estava procurando a fantasia de Halloween perfeita para o primeiro Halloween de Ellie. Ela adora poder vestir Ellie com roupas fofas e está muito animada para o feriado. Ela a vestiu de pedrinhas outro dia, e foi tão precioso, mas Kay disse que queria tentar algumas outras ideias só para ter certeza de que estava escolhendo a fantasia certa para o primeiro Halloween”, diz a legenda.





“Mencionei depois do banho de Ellie que seu cabelo me lembrava o Dwight de ‘The office’, e isso deu a Kay a ideia de montar uma fantasia para ficar parecida com Dwight. Ela me disse que tinha uma surpresa e foi com Ellie para seu quarto. Depois de alguns minutos, ela me chamou e Ellie estava com sua fantasia! Ela era tão fofa! Ellie estava tão animada por estar vestida e estava tão risonha e feliz. Mostramos a ela como ela estava no espelho e ela ficou chocada”, descreve a publicação.









Kay e Taylor viralizaram em 2022 depois que o marido filmou sua esposa em uma loja comprando itens desnecessários. Juntos desde 2016, eles intensificaram as postagens em 2023, com a gravidez de Kay.





Desde então, a menina é a principal estrela dos vídeos. Além do personagem de ‘The office’, os pais já compartilharam outras opções fofas de fantasia de Ellie para o Halloween, incluindo Harry Potter, a fada Sininho e o Pikachu. Confira:





