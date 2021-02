Pokémon celebra 25 anos neste sábado

Para celebrar o "Dia do Pokémon", programação especial na TV, como a exibição de "Pokémon - O filme: Eu escolho você!" (foto: Fathom distribuição/Divulgação)

Vinte e cinco anos após seu surgimento, Pokémon continua seduzindo adultos e crianças: o fenômeno vinculado aos jogos eletrônicos e desenhos animados com os adoráveis monstros japoneses está mais atUal do que nunca. O ano 2020, marcado pela pandemia e que impulsionou a demanda de jogos eletrônicos em todo o mundo, também foi o mais lucrativo até agora para Pokémon Go, a adaptação do jogo para smartphones disponível desde 2016.





"Os personagens são tão cativantes e a mecânica dos diferentes jogos tão bem executada que (o fenômeno) é atemporal", afirmou o especialista em cultura pop japonesa, Brian Ashcraft. O acervo desses "monstros de bolso" (Pokémon é a contração de "pocket monsters"), rico em centenas de criaturas inspiradas em animais ou na mitologia, continua crescendo.









Atsuko Nishida, que desenhou o personagem do rato elétrico Pikachu, disse que se inspirou em um bolo japonês feito com arroz pegajoso, e seus colegas, seduzidos, a incentivaram a deixar o personagem ainda mais adorável. O encanto do vocabulário limitado de Pikachu, baseado em sílabas de seu próprio nome como "pika-pika" ("brilhante" em japonês), também contribuiu para a adoção em massa do personagem por parte dos fãs.





Para Jason Bainbridge, professor da Universidade de Canberra e que escreveu extensamente sobre os Pokémon, as imagens do jogo próximas à realidade e seus inúmeros personagens são a chave do sucesso.





FILMES NA TV Entre as celebrações 25º aniversário do Pokémon, está um concerto virtual neste sábado (27/2) que contará com a participação do rapper Post Malone, fã declarado do desenho. Na televisão, o desenho também ganha programação especial.





O Cartoon Network vai exibir, às 13h, o filme “Pokémon – O filme: Eu escolho você!”, no qual Ash Ketchum dorme demais no seu aniversário de 10 anos e acaba ao lado de um teimoso Pikachu, em vez do primeiro parceiro Pokémon que ele queria.





Já o Telecine Fun exibe sete filmes da franquia também neste sábado, a partir das 8h40 na sequência. A sessão começa com “Pokémon o filme: Diancie e o Casulo da destruição” e segue com “Pokémon 11: Giratina e o Cavaleiro do Céu (10h10); “Pokémon 13: Zoroark: Mestra das ilusões” (12h); “Pokémon 10: O pesadelo de Darkrai” (13h50);“Pokémon: O filme 2000” (15h35) e “Pokémon 3: O feitiço dos Unown” (17h10). Para fechar a programação, às 18h40, a exibição de “Pokémon: O filme”. (AFP e Da Redação)