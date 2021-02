Bracher fará retrato de Ronaldo Fraga em sua primeira live de pintura

(foto: Reprodução/Instagram)

Ao longo de 60 anos de carreira,pintou ao vivo mais de 350 retratos. Mas é neste sábado (27/2), às 19h, que o artista mineiro fará sua primeira live de pintura. O estilistaé o escolhido. Enquanto Bracher estará em seu ateliê em Ouro Preto, o estilista pousará para o pintor diretamente de sua casa, em Belo Horizonte.A mediação será feita pelo cantor e compositor. O retrato tem duração média de 50 minutos e será seguido por bate-papo aberto a perguntas do público.A transmissão será pelas redes sociais do Ateliê Casa Bracher no YouTube Facebook . Apesar de fazer sua estreia on-line, Bracher continuará trabalhando da mesma foram. Depois de um estudo em carvão sobre tela, o artista cobre os traços com suas características