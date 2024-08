A rede de cinemas Cinemark vai exibir os três primeiros filmes da saga “Harry Potter” nas telonas no próximo dia 31: “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, “Harry Potter e a Câmara Secreta” e “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”. A maratona vai comemorar os 20 anos do lançamento “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, o primeiro da franquia, completados em junho.





Os espectadores terão oportunidade de ver os filmes dublados, legendados ou somente com o áudio original, além de salas com poltronas em movimento e tela com tecnologia 4k. O aniversariante é o único que será exibido em 2D e 3D.





Também haverá o “CineMaterna”, que é a sessão para mães com bebês até 18 meses, e o “Ingresso azul”, para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias. Os ingressos vão ser vendidos a partir das 10h de 27 de agosto, pelo site ou aplicativo do Cinemark. As salas e horários ainda não foram divulgados.







Em “Harry Potter e a Pedra Filosofal” começa a jornada do Bruno que, em seu aniversário de 11 anos, recebe uma carta que mudará sua vida: um convite para ingressar em Hogwarts – famosa escola especializada em formar jovens bruxos. O garoto órfão que vive infeliz com seus tios, os Dursley, logo se anima, mas os tios não querem nem ouvir falar no assunto. A visita de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, transforma a vida de Harry para sempre. A partir de então o pequeno bruxo conhece um mundo mágico que jamais sonhara, e vive as mais incríveis aventuras ao lado dos novos amigos, Rony Weasley e Hermione Granger.





Já em “Harry Potter e a Câmara Secreta”, o bruxinho volta das férias na casa dos tios e se prepara para voltar a Hogwarts. Na véspera do início das aulas, a estranha criatura Dobby aparece em seu quarto e o avisa de que voltar é um erro e que algo muito ruim pode acontecer se Harry insistir em continuar os estudos de bruxaria. O garoto, no entanto, está disposto a correr o risco e se livrar do lar problemático.





Por fim, “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” se passa nos momentos prestes a começar o terceiro ano de ensino na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Porém um grande perigo ronda a escola: o assassino Sirius Black (Gary Oldman) fugiu da prisão de Azkaban, considerada até então como à prova de fugas. Para proteger a escola são enviados os Dementadores, estranhos seres que sugam a energia vital de quem se aproxima deles, que tanto podem defender a escola como piorar ainda mais a situação.