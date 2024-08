Jack Russell, ex-vocalista da banda de glam metal Great White, morreu nesta quinta-feira (15/8). O músico tinha 63 anos e sofria de demência e atrofia de múltiplos sistemas. A confirmação da morte foi publicada nas redes sociais do próprio artista.

"Jack morreu pacificamente, na presença de sua esposa, seu filho, sua prima e amigos. Jack é amado e lembrado por seu senso de humor, entusiasmo excepcional pela vida e contribuição inabalável ao rock anda roll, onde seu legado prosperará para sempre. Sua família pede privacidade neste momento", diz a publicação.

O comunicado também anuncia que será criado um memorial público em homenagem a Jack Russell. A data será informada posteriormente.

A banda Great White foi um grupo de glam metal que fez sucesso no fim dos anos 1980, com músicas como The Angel Song e Once Bitten Twice Shy.