Lady Gaga e Bruno Mars mostram seus vocais em “Die with a smile”, parceria lançada na madrugada desta sexta-feira (16/8). A balada romântica ganhou um clipe, que já acumula quase 1,5 milhão de visualizações no YouTube até o fechamento da reportagem – 7 horas após a estreia do vídeo.





Na capa do single, os dois usam roupas retrô, nas cores vermelho e azul, que também aparecem no videoclipe. A peça audiovisual foi dirigida por Daniel Ramos e Bruno Mars e emula um estúdio de TV dos anos 1960. No clipe, Bruno toca guitarra enquanto Gaga, com um cigarro e peruca volumosa, faz música no piano elétrico.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A nova música mistura soul e country e uma letra que fala de um amor romântico, com pitadas melancólicas. “Se o mundo estivesse acabando / Eu gostaria de estar ao seu lado / Se a festa acabasse / E nosso tempo na Terra acabasse / Eu gostaria de te abraçar só mais um pouco / E morrer com um sorriso”, diz um trecho.

A faixa foi lançada pelo perfil da Mother Monster, que vem atiçando os fãs pelo lançamento de seu próximo álbum, o sétimo de estúdio. Seu último álbum foi “Chromatica”, de 2020. Já Bruno lançou “An evening with Silk Sonic”, em 2021. A musicalidade do novo single conversa com o último trabalho de Mars.





Uma das marcas das parcerias musicais de Gaga é abarcar o estilo musical do outro artista, como aconteceu em “Sour candy”, um feat com Blackpink, e “Sine from above”, com Elton John – ambas de seu último trabalho.





Gaga anunciou a parceria no seu Instagram na quinta-feira, dizendo que o single era um agrado para os fãs que "estão esperando pelo LG7", em referência ao seu próximo álbum de estúdio - que ainda não tem data ou título divulgados. Antes do anúncio oficial, os dois artistas deram sinais do lançamento do dueto nas redes sociais. Gaga apareceu em um vídeo com uma camiseta estampada com o rosto de Mars, e ele respondeu na mesma moeda em seu próprio perfil.



Apesar de prometer um novo álbum, Gaga se prepara para lançar seu novo filme, “Coringa: delírio à dois”, que estreia em 3 de outubro. Já Mars está em turnê e faz apresentações no Brasil em outubro.