A visita de Elton John a uma loja de tênis trouxe um acontecimento inusitado. O cantor, de 77 anos, levou os dois filhos para as compras em uma loja de calçados em Nice, na França. A visita do cantor acabou causando um climão no local, segundo relato do dono da loja ao site TMZ.

De acordo com Ryan Sukkar, que administra o estabelecimento, o cantor chegou à loja nessa segunda (08/7) com os dois filhos e um segurança. Em determinado momento, Elton John pediu para usar o toalete.

Com a resposta de que não havia um banheiro disponível na loja no momento, o cantor, segundo depoimento do lojista, teria pedido para o segurança arranjar uma garrafa e se afastado dos outros clientes. Foi para um cantinho e fez xixi na garrafinha. Detalhe: ele teria “deslizado” e sujado também o chão do estabelecimento. Pelo menos, segundo o relato, pediu um pano para limpar a bagunça.

Confuso, o vendedor precisou dar um google após a cena pois não reconheceu o cantor. Ao questionar qual a profissão do cliente, recebeu uma simples resposta: “Eu sou Elton John”.

Se serve de consolo, Sukkar relatou que, apesar da situação nada agradável, Elton John comprou dois pares de tênis para os garotos e foi extremamente simpático, chegando até a aparecer nos stories da loja e a apertar a mão do lojista. "Só esperamos que ele tenha lavado a mão antes".

O cantor ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.