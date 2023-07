Elton John se despede dos palcos em show emocionante

Estocolmo, Suécia – Fãs do mundo inteiro assistiram no sábado (8/7), na Suécia, ao último show oficial de Elton John, que se despediu após meio século nos palcos. "Tocar para vocês foi minha razão de viver, e vocês foram absolutamente magníficos", disse o astro, de 76 anos, ao público que lotou a Arena Tele2, em Estocolmo, para ver a turnê “Farewell yellow brick”.

Elton John sentou-se ao piano depois das 20h local, sob aplausos de 30 mil pessoas, e abriu sua apresentação com um de suas canções mais populares: "Bennie and the jets", seguido de "Philadelphia freedom" e "I guess that's why they call It the blues".