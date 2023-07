''Criminal minds'' estreia 16ª temporada em novo formato

677

''Criminal minds: Evolution'' conta com parte do último elenco da série e personagens retornam com traumas acarretados pela função e pela pandemia de COVID-19 (foto: AXN/DIVULGAÇÃO)





"Criminal minds", lá se vão quase 20 anos desde sua estreia (2005), foi o ponto de partida para muita gente no universo dos serial killers. A série, como toda a produção procedural (um caso por semana) da TV aberta, ficou datada. Terminou no início de 2020, após 15 temporadas, bem longe do fôlego inicial – também, mais de 300 episódios depois, é difícil não se repetir.









É o primeiro ano do revival – na verdade, o 16º da série original – que chega nesta segunda (10/7) ao Brasil. "Criminal minds: Evolution" estreia às 22h, no canal AXN.





ELENCO





Parte do último elenco da série – que teve perdas consideráveis ao longo de sua história, vide as saídas, muitos anos atrás, de Mandy Patinkin e Thomas Gibson – está de volta à ativa. De forma inteligente, a narrativa não finge que nada aconteceu. Coloca os membros restantes da Unidade de Análise Comportamental (BAU) do FBI após perdas e traumas acarretados pela função e, logicamente, pela pandemia.





Neste retorno, estão em cena Dave Rossi (Joe Mantegna), Emily Prentiss (Paget Brewster), JJ Jareau (A.J. Cook), Luke Alves (Adam Rodriguez), Tara Lewis (Aisha Tyler) e Penelope Garcia (Kirsten Vangsness). Presente desde o início da série, o personagem Spencer Reid, o gênio bonitinho, sensível e problemático interpretado por Matthew Gray Gubler, não dá as caras neste início.





Pois bem, neste retorno, a BAU definitivamente não é mais a mesma. Sofreu não só com a crise sanitária como com cortes de orçamento. O novo chefe do FBI quer resultados – e acha que a equipe tem que trabalhar separadamente. Então, eles pouco têm se visto.





HIERARQUIA

Prentiss subiu na hierarquia do FBI e, agora, quem está à frente da BAU é Rossi. Uma perda familiar o deixou em frangalhos. E ele não quer papo com ninguém. Trabalha obsessivamente sozinho, ataca seus colegas e não acredita em mais ninguém. A única pessoa que parece feliz do grupo é Garcia. Isto porque ela deixou a unidade comportamental e nem pensa em voltar – passa seus dias cozinhando com um grupo de amigos, bem longe do computador.





Este é o cenário do grupo de analistas. Agora, o caso em questão é mais complicado. Tudo começa com a descoberta de um contêiner cheio de corpos – 16, é o que contabiliza Tara Lewis. Ao analisar o conteúdo, ela diz a Prentiss que só pode ser um serial killer. Tara não pode fazer muito com a descoberta, já que o novo vice-diretor do FBI acredita ser um crime ligado a cartel de drogas.





Aparece outro caso, que é o que Rossi investiga. Ele anda obcecado por um serial, que apelidou de "aniquilador de famílias". Pai, mãe e filha adolescente foram mortos. Daí o mesmo crime acontece em outro lugar: mas desta vez um bebê nada sofreu e a adolescente foi sequestrada pelo assassino. A equipe se reúne – ainda que uma parte remotamente – para tentar encontrar a jovem e seu algoz. E, bem, a história do contêiner inicial vai acabar se relacionando com este caso.





NARRATIVA COMPLEXA Como teve que amarrar vários pontos para explicar o que ocorreu com os personagens, o episódio de retorno de "Criminal minds" fugiu do padrão da série, com uma narrativa mais complexa. Já ficou claro que o crime do contêiner vai nortear toda a nova temporada. Resta saber se o modelo um caso por semana também será mantido – e se o equilíbrio entre a história principal e a secundária vai ter fôlego para 10 episódios.





“CRIMINAL MINDS: EVOLUTION”





. 16ª temporada





. Estreia: nesta segunda (10/7), às 22h





. 10 episódios





. Canal AXN