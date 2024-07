Depois de muita espera, o novo álbum de Lady Gaga está vindo aí. E quem deu a notícia foi a própria loira, na noite desse domingo (28/7). A Arlequina de “Coringa 2” tocou a prévia de duas faixas para os fãs que a aguardavam do lado de fora do hotel onde está hospedada, em Paris. Também no domingo, Lady Gaga aparentemente confirmou que estava noiva do namorado Michael Polansky - ambos estão na França para acompanhar a Olimpíada de Paris.





A cantora apareceu no teto solar do carro, com um grande sorriso no rosto, enquanto mostrava os trechos para os fãs. Ela vestia um blazer preto e um conjunto preto por baixo, óculos escuros e um batom vermelho – bem diferente da extravagante Lady Gaga do começo da carreira.





Os nomes das músicas não foram divulgados, mas a expectativa é que as faixas estejam no próximo álbum da cantora, ainda sem data de lançamento. “Agora vocês vão ter que esperar”, gritou para os fãs após mostrar os trechos.





Durante o momento especial com fãs do lado de fora do hotel, Lady Gaga também cantou “Always remember us this way”, de seu filme “Nasce uma estrela” (2018). A Mother Monster, como é chamada pelos fãs, deu outro presente para quem a esperava: ela pediu para que sua equipe distribuísse macarons para os presentes.





Pouco antes de divulgar sua próxima faixa em Paris no domingo, ela publicou um story no Instagram. "Estou tão profundamente tocada pelos meus fãs franceses esta semana do lado de fora do hotel. Vou sair e me despedir hoje à noite por alguns segundos de #LG7", escreveu.





Ela também publicou um vislumbre de atletas da ginástica. "Força e talento inimagináveis", publicou. "Nunca esquecerei hoje. Sou muito grata por estar tão perto e testemunhar essas mulheres incríveis!", disse em outro post.

LG7

O novo álbum de Gaga – ainda sem título – tem animado os fãs, que esperam novidades desde 2020, quando a cantora lançou seu último trabalho, o “Chromatica”. Para manter os fãs animados, a cantora tem publicado atualizações sobre o processo de produção. No início do mês, ela postou fotos em preto e branco em sua página principal do Instagram enquanto gravava músicas em um estúdio.





"Só eu no estúdio, feliz como sempre, fazendo música. Sinto-me tão grata, o coração está em paz. É como meditação. Mal posso esperar para que você ouça no que estou trabalhando”, escreveu. No último mês de maio, durante uma entrevista ao Access Hollywood, a estrela revelou que está "no estúdio todos os dias".





“Eu escrevi tantas músicas, tenho produzido tantas músicas, e não é nada parecido com nada que eu já tenha feito antes. Eu amo quebrar gêneros e amo explorar música”, disse. “Algo que estou definitivamente explorando agora é uma espécie de arte da intensidade e acho que a arte da intensidade realmente começou durante esta turnê. Mas ainda não terminei com ela”, apontou em outro momento.





Ela ainda falou sobre o apoio dos fãs. "Há algo realmente lindo em saber que você será amado, não importa o que faça."

Noivado

O domingo teve mais emoções para os Little Monster. Gaga teria confirmado o noivado com Michael Polansky. O casal está junto há quatro anos.A confirmação ocorreu em um vídeo em que ela teria apresentado o amado como “meu noivo” para o primeiro-ministro francês Gabriel Attal.





No começo de julho, a cantora dedicou uma de suas últimas apresentações em Las Vegas a Polansky, chamando-o de "meu senhor". O casal começou a se relacionar na véspera de Ano Novo de 2019 e oficializou o relacionamento no início de 2020.





Polansky formou-se em 2006 pela Universidade de Harvard e dirige o Parker Group, do fundador do Napster, Sean Parker. Ao longo dos anos de namoro, Gaga e Polansky compareceram juntos ao Super Bowl, ao BAFTA e ao Critics Choice Awards. A artista não anunciou seu noivado com Michael publicamente, embora tenha postado ativamente seu tempo na França nas redes sociais.