Lady Gaga anuncia que novo álbum está chegando

A cantora Lady Gaga revelou, após o lançamento do show Chromatica Ball na plataforma de streaming Max neste sábado (25), que o seu sétimo álbum de estúdio será lançado em breve.



Gaga não revelou a data oficial de seu novo disco, mas deixou um teaser sobre o seu novo trabalho.



A hitmaker de Poker Face já havia dado sinais de que um novo disco estaria sendo trabalhado em estúdio, ao publicar registros fotográficos referentes às gravações que estaria realizando.



Mas não é só na música que Lady Gaga está focada: ela dividirá as atenções no filme Coringa: Delírio a Dois com Joaquin Phoenix, que chegará às telas dos cinemas em 3 de outubro pela Warner.







LG7 IS NEAR! Lady Gaga teases new music at the end of GAGA CHROMATICA BALL ???? pic.twitter.com/5ZQpSPvVTR — Gaga Notify (@gaganotify) May 25, 2024