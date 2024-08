Não é de hoje que uma famosa cidade do Triângulo Mineiro é intimamente ligada à bruxaria e magia. Já no século 19, uma personagem marcante do lugar despertava a atenção dos homens e ira das mulheres, por conta da sua eterna e estranha beleza. Dizem que o tempo é cruel para muitos, mas para a dama da corte daquela época, o efeito da passagem dos anos tinha um efeito contrário, a mulher enigmática nunca envelhecia. Como uma sereia, atraía com seu canto de sedução os incautos nobres da região – o que lhe rendeu desafetos e foi acusada de ser bruxa e meretriz.

E outros mistérios, como os que envolvem a figura emblemática de Dona Beja, estão de volta à Araxá. Porções mágicas, vassouras voadoras, varinhas de bruxos, alquimistas, fadas e espanto. Eis que, no último final de semana, a cidade mineira ganhou destaque nas redes sociais por conta de um relato do usuário Cumpon Arnon10 @arnonco do X ( antigo Twitter) que descobriu, por acaso, um evento inusitado rolando no Grande Hotel Thermas de Araxá. “Chegando perto de uma das quadras do hotel ouvi uma gritaria. Cheguei mais perto e notei que praticavam algum esporte. Depois de muito analisar, entendi que estavam com uma vassoura na mão tentando jogar uma bola dentro de 3 círculos, pensei, Harry Potter?”

Eu to fazendo um trabalho em uma cidade do interior de MG e hoje to de folga e resolvi andar pela cidade. Aqui tem um hotel muito antigo, grande e bonito, vou deixar umas fotos. Hoje estava andando por ele, pq é aberto e me deparei com um evento que fiquei sem entender kkk segue pic.twitter.com/bfv3KkCqFx — Cumpon Arnon10 (@arnonco) August 3, 2024







Ao longo da postagem, o internauta vai relatando suas descobertas: “Achei que era só alguma brincadeira isolada e tudo bem, então, continuei minha caminhada e vi um senhor de barba e uma fantasia de cabra (??). Notei também duas pessoas pintadas de branco e uma mulher com fantasia de fada”





E segue ele em busca de respostas para o mistério: “No começo, achei que era uma espécie de fãs de Harry Potter. Eu já vi os filmes e li alguns livros, mas não estava reconhecendo nada do que eu estava vendo. As pessoas estavam com nomes de escolas diferentes do filme e eu queria entender o que era”, fala Cumpon Arnon1.





Fantasia, RPG e cosplay





Bem, pode até ser uma inspiração Harry Potter Bem, mas o que o @arnoco presenciou foi o curso imersivo de magia do Instituto Flamel, que é genuinamente brasileiro. Os participantes assumem o papel de bruxos que estudam em uma escola de ensino superior especializada em Alquimia, Botica, mestres de poções ou Al-khemy forense. Durante o evento, os alunos participam de situações roteirizadas com atores, além de interações improvisadas com outros "personagens". Pelo terceiro ano, o instituto realizou o evento entre os dias 2 e 5 de agosto, em Araxá



Durante os quatro dias de atividades, os inscritos vivenciam a experiência de serem alunos de uma escola mágica, assistindo a conteúdo original e participando de dinâmicas e enigmas. Ao longo do evento, os participantes são instruídos sobre como acumular ou perder pontos para seus grupos, com base nas regras de convivência.



A matrícula na escola inclui hospedagem nas dependências do hotel, pensão completa com três refeições diárias, programação imersiva, kit do aluno, refil ilimitado de água, suco e refrigerante Camu-Camu. Os cursos no Instituto Flamel podem durar até três anos. Para se inscrever, é necessário ter mais de 14 anos ou estar acompanhado pelos responsáveis. O investimento na experiência é de R$ 3.079, podendo aumentar conforme a demanda.



De acordo com o Grupo Tauá, o Grande Hotel de Araxá sempre acolhe grandes eventos culturais e de lazer, como o que ocorreu no fim de semana.”Recebemos hóspedes de vários lugares do Brasil, que se encantam pela literatura e tem tudo a ver com a cultura do Grande Hotel”, diz





Sobre a Escola de Magia e o Instituto Flamel





O Instituto Flamel é um evento imersivo de quatro dias no estilo LARP (Live Action Role Play), realizado no Grande Hotel de Araxá, em Araxá, Minas Gerais. Este instituto faz parte de um universo mágico expandido, genuinamente brasileiro, criado pela escritora Vanessa Godoy em 2015. Esse universo pode ser explorado tanto através do Instituto Flamel quanto das imersões da Escola de Magia e Bruxaria do Brasil, localizada em um castelo em Campos do Jordão, São Paulo.



Além das imersões, você pode acompanhar a história pelos livros da autora, como a saga Escola de Magia, que inclui os títulos “Brigada dos Amaldiçoados” e “Estrelas do Amanhã”. Também é possível encontrar informações sobre o Bàdiu, o país fictício onde a história se desenrola, através do periódico mensal Revista Merlin e do canal no YouTube Bàdiu Tevê, que apresenta programas de TV do mundo mágico.











Quem é Vanessa Godoy

A autora criou uma história de bruxas com uma fantasia genuinamente brasileira, explorando a fauna e flora do nosso país e mergulhando no folclore nacional. Além da saga de livros, a escritora expandiu seu universo, com informações complementares, easter eggs, crossovers e relações entre histórias e personagens. Nesse universo, o personagem central é o próprio país fictício de Bàdiu e tudo que acontece nele. A autora também proporcionou aos leitores a oportunidade de vivenciar esse mundo de forma realista, através de revistas, canais de TV, contos e eventos imersivos de longa duração, onde os leitores se tornam personagens em cenários de castelos.







“Bela bruxa”





No Termas, a mandala de 8 pontas é local para recarregar as energias. Abaixo dela, uma corrente de cobre capta a energia do solo e promove a cura Carlos Altman











Águas que têm poder cura e que refrescam. Nas Minas Gerais das cachoeiras, rios e lagos, um lugar guarda até hoje a lenda de ser um local que abriga a fonte da eterna juventude. Muito por conta de uma mulher que viveu em Minas Gerais no século 19. A beleza estonteante dela, já nos seus mais de 60 anos, era motivo para ser chamada de bruxa, cortesã ou divindade. Odiada pelas mulheres e amada pelos homens, ela

foi uma personalidade influente na cidade mineira, localizada a cerca de 370 quilômetros de Belo Horizonte.





Estamos falando de Dona Beja. Uma mulher que precisou enfrentar o preconceito da conservadora sociedade mineira, que a via como uma perigosa e sedutora. Para se vingar de todos, construiu um bordel na cidade e colocou o nome de Chácara do Jatobá. Lá, ela escolhia os homens casados com quem pretendia dormir em troca de jóias, favores e dinheiro. Com isso, arrematou fortunas e alimentou a lenda sobre da tal fonte milagrosa de águas termais e lama negra, que seria o motivo de sua eterna beleza. A cortesã dá nome a um museu, localizado no Centro de Araxá, a uma fonte de águas termais, localizada dentro do Grande Hotel de Araxá, e a uma cachaça típica da região.



Pouca gente sabe, mas Araxá, no Triângulo Mineiro, é conhecida como Cidade das Águas. Em meio às serras de Minas Gerais, esse município poderia ser igual a tantas outras cidades mineiras. A verdade é que tudo em Araxá foi criado pelas águas. O território começou a ser explorado em meados do século17, em busca de ouro, e o poder medicinal das águas ficou conhecido por volta de 1800, e Araxá começou a se desenvolver. A cura que emana dessas águas de Araxá está vinculada à sua composição e origem. As águas sulfurosas possuem alta temperatura devido à origem vulcânica, com grande presença de minérios e enxofre. Já as águas radioativas são ricas em radônio, um gás nobre. Desde o início, as pessoas vinham de longe para desfrutar dos seus benefícios para a saúde.





O castelo





A cidade se orgulha do Grande Hotel e Termas de Araxá, construção no estilo colonial iniciada em 1938, cujas dimensões também chamam a atenção: são nove pisos e aproximadamente 27 metros de altura, do térreo ao sótão da fachada principal. É um dos pontos turísticos principais do Circuito das Águas de Minas Gerais. Localizado no Parque do Barreiro, o hotel foi construído durante a Segunda Guerra Mundial e inaugurado em 1944, pelo então presidente Getúlio Vargas e pelo governador mineiro Benedito Valadares. Seus grandes salões, finamente decorados, remetem ao passado colonial brasileiro e convidam ao relaxamento. Foi projetado pelo arquiteto Luiz Signorelli e seus jardins são assinados pelo pintor e paisagista Roberto Burle Marx. Hoje é conhecido por ser o maior spa de águas sulfurosas e radioativas do Brasil e pela lama negra, usada para fins medicinais.





Doçura





Araxá também é conhecida por seus doces tradicionais. Fabricados com doce de leite e frutas da região, os doces atraem turistas e são uma das marcas registradas na cidade. Com uma pequena linha de fabricação no Centro da cidade, a loja Dona Joaninha abre suas portas para que seus clientes conheçam suas instalações e vejam de perto como são feitos os doces.





Voo direto





A Azul oferece voos regulares para Araxá, saindo do Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte