Que tal curtir as férias em um castelo? Já te falo que não é na Disney

681

O castelo, localizado no Parque do Barreiro, foi construído durante a Segunda Guerra Mundial e inaugurado em 1944, pelo então presidente Getúlio Vargas (foto: Carlos Altman/EM)



Imagine uma construção grandiosa sendo erguida, no meio do nada, com materiais nobres como cristais da Bélgica, mármore italiano e adornos da França, vindo da Europa, em meio à Segunda Guerra Mundial. E como esse material todo foi transportado do porto do Rio de Janeiro ou de Santos até o coração de Minas Gerais, para erguer o Castelo que seria um dos mais icônicos cassinos do Brasil?





Isso realmente ocorreu em 1940. O projeto arquitetônico foi idealizado por Luiz Signorelli, com inspiração nas edificações coloniais da América espanhola, e todo o esboço paisagístico foi feito por Roberto Burle Marx, um dos mais renomados artistas plásticos do país. O castelo possui uma área construída de 45 mil m² e uma fachada de 130 metros de comprimento. Seu interior é decorado com obras de arte, móveis antigos, tapetes persas e lustres de cristal.

Mandala de 8 pontas é local para recarregar as energias. Abaixo dela, uma corrente de cobre capta a energia do solo e promove a cura (foto: Carlos Altman/EM)



O castelo do Grande Hotel de Araxá é uma das construções mais imponentes e belas do Brasil. Localizado no Complexo do Barreiro, um centro turístico com águas termais, bosques e lagos, o castelo foi inaugurado em 1944 e é considerado um patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais.





Férias no castelo

Passeios de pedalinho ou caiaque no lago, bem atrás do castelo, são opções de diversão para toda a família (foto: Carlos Altman/EM)



Desde dezembro do ano passado, um icônico destino turístico em Minas Gerais, o Grande Hotel Termas de Araxá (MG), oferece uma nova proposta de hospitalidade, voltada ao turismo de bem-estar de alto padrão. Interessados em conhecer esse novo conceito, que oferece aos hóspedes vivências de autocuidado, já podem se programar para as férias de julho – com ou sem crianças.

O Grande Hotel é para quem busca uma hospedagem que cuida do corpo, da mente e da alma, por meio de experiências terapêuticas. Reconhecido há décadas pelas propriedades medicinais do seu solo - de onde nascem as suas termas - é valorizado pelas suas águas medicinais que mostram seu poder para banhos alternativos, massagens relaxantes e tratamentos estéticos.





A hospedagem inclui pensão completa com café da manhã, almoço e jantar. O Chez Bejá é um restaurante à la carte, de cozinha internacional e tem também os bares para jantares descontraídos regados a vinhos, coquetéis clássicos e drinks autorais, inclusive. Na gastronomia, os cardápios foram elaborados para priorizar ingredientes de origem, mas a sofisticação fica a cargo de chefs renomados para proporcionar uma experiência de sabor.





O hotel também oferece diversas atividades de lazer e entretenimento para seus hóspedes, como passeios a cavalo, arco e flecha, tirolesa, pedalinho, cinema, teatro e museu.





A novidade é que a Azul Linhas Aéreas já está comercializando passagens entre Araxá e Belo Horizonte. Os voos entre o Aeroporto em Araxá, e o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, começam no dia 2 de junho. Administrado pelo Grupo Tauá desde 2010, o empreendimento tem localização privilegiada em relação às grandes capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte). Situado a 4,5 quilômetros do centro da cidade, o local possui dois helipontos para quem preferir ir de helicóptero.





Águas da eterna juventude

Com propriedades curativas, as águas que emanam nas termas têm origem vulcânica, subindo à superfície em altas temperaturas (foto: Carlos Altman/EM)

Até já falamos das águas ‘milagrosas’ das Termas de Araxá , um complexo de banhos terapêuticos que utiliza as águas sulfurosas da região. As termas oferecem massoterapia e tratamentos estéticos e relaxantes, como banho de lama negra, banho pérola, banho romano, ducha escocesa e sauna natural. As águas termais de Araxá são conhecidas por seus benefícios para a saúde, como alívio de dores musculares, reumatismo, estresse e problemas respiratórios.





O Castelo do Grande Hotel de Araxá é uma opção perfeita para quem busca uma experiência única de hospedagem, lazer e bem-estar em meio à natureza e à história. O castelo é um símbolo da cultura e da tradição mineiras, que encanta seus visitantes com sua arquitetura e seu paisagismo de excelência.





O Grande Hotel Termas de Araxá

Endereço: Rua Águas do Araxá, s/n - Barreiro, Araxá - MG, Cep: 38184-529

Informações e reservas: 0800 0031 910 - reservas.araxa@gharaxa.com

Site: www.grandehotelaraxa.com – Instagram: @grandehoteldearaxa