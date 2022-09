Grande Hotel Termas de Araxá vira espaço de cura e bem-estar

A nova marca ressalta os atributos identificados na pesquisa de mercado (foto: Divulgação )



Novo luxo, resort, bem-estar, cura, terma, spa, experiência, harmonia, místico, purificação, transformação, história, memória são os principais atributos do Grande Hotel Termas de Araxá. Os atributos foram identificados em pesquisa de mercado realizada pelo Grupo Tauá, um dos maiores players da rede hoteleira do Brasil, que está destinando R$10 milhões no reposicionamento do histórico empreendimento. O empreendimento, tombado como patrimônio histórico desde 2010, será transformado em um hotel de alto padrão, um espaço de cura e bem-estar.





HISTÓRIA CULTURAL As mudanças já são percebidas desde os primeiros pontos de contato com a marca, no site, durante a reserva e no check in, por exemplo. Toda a experiência do hóspede está reformulada e leva em consideração as características do local (histórico-cultural-naturais), a fim de criar no turista o desejo de uma experiência única no Grande Hotel. "Mergulhamos na história cultural, memória afetiva e recursos naturais para criar uma nova narrativa e experiência do hóspede e visitante", explica Facundo Guerra, responsável pelo reposicionamento da marca. Guerra é considerado um dos mais bem-sucedidos empreendedores do país - eleito um dos 100 mais influentes do mundo pela revista norte-americana Good Magazine - e CEO do grupo Vegas, companhia que gerencia casas noturnas em São Paulo.





SENSORIAL O Grande Hotel é um ícone. Além de fazer parte da memória afetiva de muitas famílias, possui suma importância no fortalecimento da cidade como pólo turístico na década de 1940, com a inauguração do Complexo Termal, em 1944. "O projeto pretende sincronizar história, cultura e memória afetiva, encapsuladas no Grande Hotel, com o tempo presente. E não é apenas uma questão semântica. O espaço físico, estética, estadia e experiências, todos serão conectados com cura/bem-estar e uma identidade e sensorial únicos, permeando todos os espaços", completa Facundo Guerra.





TIME DE PRIMEIRA O novo projeto conta ainda com um time de consultores selecionados para criar e propor uma nova experiência aos consumidores. A arquitetura de marca é da Regular Switch, agência inovadora de design multicultural, com escritórios no em São Paulo e em Lyon, na França. A pintura dos quartos é da francesa Dominique Jardy. Formada pela escola de pintura Van der Kelen de Bruxelas, que vive no Rio de Janeiro desde 1985. O design de interiores foi desenhado pelo reconhecido Dannilo Camargos, nome forte no mercado de decoração de luxo. O enxoval dos apartamentos ficou a cargo da Trousseau e a AMMAN Consultoria de SPA, expert no conceito de "Turismo de bem-estar, é a responsável pela reformulação dos serviços das Termas, um dos grandes diferenciais da hospedagem.





COMUNICAÇÃO A Interact Place é responsável pelo guia interativo que permite a disponibilização de mapas e informações históricas, turísticas e culturais através de QR codes e jornadas. Esse guia tem mais 100 pontos com o QR codes em todo o hotel e tem a locução da jornalista e palestrante Leila Ferreira, nascida em Araxá. O conteúdo dos textos para as novas peças de comunicação e também do projeto do Interact Place foi criado pela escritora Paula Febbe. Já as redes digitais estão sob coordenação da Tempo Agência, de São Paulo.