Ao entrar no salão da gruta mais visitada do Parque Nacional, a perplexidade torna-se real. Como um lugar tão belo, um verdadeiro ateliê natural a céu aberto, com coloridas pinturas rupestres que indicam ter até 9 mil anos, ser desconhecido de muitos mineiros? Por todos os lados, os olhos captam nuances das formações rochosas que mudam de cor ao longo do dia. O janelão, que dá o nome à gruta majestosa, não é à toa. Vislumbra-se pela moldura, uma paisagem intocada, preservada e à espera do título de Patrimônio pela Unesco. Um paraíso perdido, pré-histórico e escondido nas entranhas de Minas, mais precisamente, nas Gerais de Guimarães de Rosa.

Leia mais: Iphan vai levar tesouro de cavernas de Minas para disputa de título da Unesco







Estamos falando do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, um local deslumbrante, onde belas paisagens são emolduradas por arte rupestre pré-histórica em sítios arqueológicos milenares de importância internacional e suas cavernas de grandeza colossal. Criado em 1999, o parque abrange 56.448 hectares nos municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, no Norte de Minas Gerais.







As Cavernas do Peruaçu são um verdadeiro tesouro natural que encanta visitantes do mundo todo. Com suas formações rochosas impressionantes e um ecossistema rico, esse lugar é um convite à exploração e à conexão com a natureza. O local oferece diversas opções de lazer aos visitantes, que precisam de mais de um dia para conhecê-lo completamente. O nome "Peruaçu" , de acordo com estudos, vem dos índios Xacriabás, que significaria "buraco grande". O parque possui trilhas, mirantes e passarelas de proteção a sítios arqueológicos, além de condutores ambientais treinados e credenciados para garantir uma experiência segura e única.









A magia do local

Cavernas são iluminadas e de fácil acesso ao visitantes Revista Sagarana/Reprodução





Visitar as Cavernas do Peruaçu é como entrar em um mundo encantado. As cavernas são adornadas com estalactites e estalagmites que parecem obras de arte esculpidas pela natureza ao longo de milênios. O jogo de luz e sombra nas paredes das cavernas cria uma atmosfera mística, onde cada passo revela novas belezas.





Além da impressionante geologia, o local abriga uma rica biodiversidade. É comum avistar diversas espécies de fauna e flora, tornando a experiência ainda mais enriquecedora. Para os amantes da história, as cavernas também guardam pinturas rupestres que datam de milhares de anos, testemunhando a presença de antigos povos que habitaram a região.

Claraboia revela paisagens naturais de rara belezas Manoel Freitas/Divulgação



Para chegar às Cavernas do Peruaçu, o acesso mais comum é pela cidade de São João das Missões, que fica a cerca de 40 km do parque. A partir de lá, é possível seguir por estradas de terra bem sinalizadas. É recomendado utilizar veículos 4x4, especialmente em períodos de chuva, devido às condições das estradas.





Outra opção é fazer um passeio guiado, que pode incluir transporte e informações sobre a história e a geologia do local. Muitas agências de turismo oferecem pacotes que tornam a visita ainda mais prática e informativa.





As Cavernas do Peruaçu são um destino imperdível para quem busca aventura e contato com a natureza. Com suas paisagens deslumbrantes e uma atmosfera mágica, esse local é um convite a descobrir os segredos que a terra guarda. Prepare-se para uma experiência inesquecível.

Além de São João das Missões, outras cidades que servem como ponto de acesso ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu incluem:





Januária: A cerca de 80 km do parque, é uma cidade que oferece infraestrutura e serviços para os visitantes.





Manga: Localizada a aproximadamente 70 km do parque, também é uma boa base para quem deseja explorar a região.





Buritizeiro: A cerca de 90 km do parque, é outra cidade que pode ser utilizada como ponto de partida.





Coração de Jesus: Fica a aproximadamente 100 km do parque e pode ser uma opção para quem está na região.





Essas cidades oferecem diversas opções de hospedagem e serviços, facilitando o acesso ao Parque Nacional e às suas maravilhas naturais.











Atrativos naturais







O que conhecer no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu? O patrimônio de cavernas existente no parque é um dos mais importantes do Brasil e do mundo, com mais de 180 cavernas e grutas reconhecidas.





Caminho da Gruta do Janelão



A espetacular Gruta do Janelão é o cartão postal do Cavernas do Peruaçu. Já em sua entrada há um ateliê a céu aberto, com coloridas pinturas rupestres que indicam ter até 9 mil anos. Em sua galeria principal a altura e largura chegam a 100m – caberia até um avião lá embaixo. Tem vegetação e até o rio Peruaçu cortando a trilha no interior da gruta. Ali também está a dona do título de maior estalactite do mundo, a Perna da Bailarina, com 28m – para se ter uma ideia, o Cristo Redentor (RJ) tem 38m.





Percurso: 4.800m (ida e volta).





Tempo estimado: 5h30 (ida e volta).





Nível de dificuldade: médio





Caminho da Lapa Bonita e Lapa do Índio





A Lapa Bonita é uma de suas mais belas e ornamentadas grutas, com um salão avermelhado, o Salão Vermelho.A Lapa do Índio possui painéis de pinturas rupestres que cobrem paredes inteiras e até mesmo o teto. Da Lapa do Índio também é possível apreciar o Mirante do Índio, em que se pode ver a abertura da Gruta do Janelão.





Percurso: 1.500m (ida e volta).





Tempo estimado: 2h20min (ida e volta).





Nível de dificuldade: fácil.





Caminho da Lapa do Boquete





Um dos principais e mais estudados sítios arqueológicos do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Na Lapa do Boquete foram encontrados alguns sepultamentos e é possível verificar a presença de um silo pré-histórico – estrutura de armazenamento de alimentos.





Percurso: 1.200m (ida e volta).





Tempo estimado: 1h30 min (ida e volta).





Nível de dificuldade: fácil.





Caminho da Lapa dos Desenhos





Na Lapa dos Desenhos pode ser observada toda a riqueza das pinturas rupestres do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. A trilha margeia o rio Peruaçu ao longo de uma área deslumbrante de mata da região.





Percurso: 2.600m (ida e volta).





Tempo estimado: 2h20 min (ida e volta).





Nível de dificuldade: fácil.





Caminho da Lapa do Rezar





A Lapa do Rezar une a grandiosidade do cânion do rio Peruaçu à riqueza da arte rupestre pré-histórica. Abriga um sítio rupestre com pinturas e gravuras bem conservadas. Destacam-se também as dimensões do seu salão de entrada, que alcança 90m de largura e mais de 40m de altura. Apesar de recompensador, trata-se de um dos atrativos que mais exige esforço físico, com mais de 500 degraus.





Percurso: 2.400m (ida e volta).





Tempo estimado: 3h30min (ida e volta).





Nível de dificuldade: difícil.





Caminhos da Lapa do Caboclo e Carlúcio







O paredão de pinturas rupestres da Lapa do Caboclo possui uma grande concentração de pinturas do estilo caboclo, exclusivas do Vale do Peruaçu. No caminho da Lapa do Carlúcio você encontrará mirantes onde é possível observar a beleza de variações da vegetação do parque. A trilha segue pela mata até o início da gruta do Carlúcio, contornando as rochas do desabamento do teto da caverna.





Percurso: 2.650m (ida e volta).





Tempo estimado: 3h50 min (ida e volta).





Nível de dificuldade: médio.













Fique atento