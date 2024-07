Explorar as vastas areias brancas do maior campo de dunas do Brasil, mergulhar em lagoas de águas cristalinas e contemplar o pôr do Sol são experiências inesquecíveis que você guardará para sempre. Tudo isso é ainda mais emocionante com um passeio off-road em veículos 4x4 especialmente adaptados para enfrentar o terreno arenoso e alagado dos Lençóis Maranhenses. Até Gisele Bündchen foi conferir de perto o paraíso. Ela também registrou uma imagem aérea da vista impressionante da paisagem: “Sempre sonhei em visitar os Lençóis. Que lindo que é o nosso Brasil!”. A modelo brasileira está curtindo as férias com a filha, Vivian, de 11 anos, no local reconhecido como Patrimônio da Humanidade.

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi aprovado, na última sexta-feira (26/7), como Patrimônio Natural da Humanidade, título concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O destino brasileiro ganha agora ainda mais relevância no cenário turístico internacional, destacando a sua importância ambiental e a necessidade de preservação. Dessa forma, o parque se juntou a outras sete áreas que já ostentam a chancela no Brasil.



Entre os critérios avaliados que levaram a unidade de conservação a conquistar o reconhecimento estão sua beleza excepcional e o fato de ser um fenômeno natural único no mundo. “O Brasil é um país rico em belezas naturais e este reconhecimento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, como Patrimônio Mundial, aumentará significativamente a sua visibilidade global, atraindo turistas de todas as partes do mundo. Este título não apenas eleva o status do local em termos de prestígio internacional, mas também traz diversos benefícios tangíveis, especialmente no que diz respeito à sua preservação”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.



Com uma área de 155 mil hectares, o Parque Nacional está inserido em uma zona de transição dos biomas do Cerrado, da Caatinga e da Amazônia e é composto por áreas de restinga, campos de dunas livres e costa oceânica. O local abriga um cenário repleto de dunas de areia branca e lagos de águas pluviais, sendo popular entre os ecoturistas graças às suas paisagens e vida selvagem.

Reconhecido como Patrimônio Mundial, o paraíso das dunas oferece banhos em lagoas de águas pluviais, que se formam durante a estação chuvosa Instagram/Reprodução

Paraíso



Grávida de 4 meses, a mineira Camila Fabiana Silva Nunes, ao lado do marido Talison Alvarenga, não se intimidou com o saculejar da jardineira sobre as dunas no paraíso nordestino. O destino visitado pelo casal de Ipatinga (MG), em setembro do ano passado, será sempre lembrado: "é difícil traduzir em palavras o sentimento ao ver os Lençóis Maranhenses, é uma mistura de paz, serenidade, liberdade e gratidão pela possibilidade de ver e viver essa maravilha criada por Deus . O pôr do Sol e o encontro das águas doce e salgada , dos lençóis para o mar , em meio à natureza praticamente intocada , também foram marcantes", emociona.

Casal de Ipatinga (MG), Talison Alvarenga e Camila Fabiana comemoram o título de Patrimônio Arquivo Pessoal



Com o título de Patrimônio Natural da Humanidade, essa unidade de conservação receberá ainda mais atenção para a prevenção de seus recursos naturais e biodiversidade, assegurando que futuras gerações possam continuar a desfrutar de suas paisagens únicas e ecossistemas ricos. A partir de agora, além dos Lençóis Maranhenses, outras sete áreas brasileiras possuem o título de Patrimônio Natural da Humanidade: Pantanal (MT/MS), Amazônia Central (AM), Costa do Descobrimento (BA/ES), complexo Ilhas Atlânticas (Fernando de Noronha e Atol das Rocas), Parque Nacional do Iguaçu (PR), Vale do Ribeira (PR/SP) e complexo Chapada dos Veadeiros/Parque das Emas (GO).

O que tem de extraordinário nos Lençóis Maranhenses?

O que torna o parque em um local tão único é a combinação de suas dunas com lagoas de águas pluviais que se formam durante a estação chuvosa. Essas lagoas, de cores e tamanhos variados, criam um cenário deslumbrante que parece saído de um sonho. A paisagem muda constantemente com o vento e a água, oferecendo uma experiência visual sempre nova e surpreendente.

Brasil em evidência

Lagoa Azul, um dos atrativos impérdíveis dos Lencóis Maranhenses Carlos Altman/EM/D.A Press

O título conquistado pelo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é o reconhecimento que o tesouro natural do Brasil merece ser protegido e apreciado por gerações futuras. Visitá-lo é uma oportunidade de se conectar com a natureza e compreender a importância da conservação ambiental. Nesse oásis, encontra-se a maior diversidade em vegetação e aves em meio a estonteante paisagem de lagoas balneáveis durante boa parte do ano, tanto no seu interior como no Campo de Dunas. Então, o que conhecer nesse paraíso que acaba de ganhar os holofotes do mundo?





Em Barreirinhas:

Na Foz do Rio Negro, em Atins, o visitante pode se banhar nas pequenas cachoeiras à beira-mar Eduardo Tristão Girão/EM/D.A Press

• Circuito da Lagoa Azul - Trata-se do atrativo mais visitado da Unidade de Conservação. Após percorrer trilhas na restinga, o passeio segue pelo campo de dunas em uma trilha de aproximadamente 2 quilômetros. Ao longo do trajeto o visitante poderá visitar as lagoas: da Preguiça, da Esmeralda, Azul e a lagoa do Peixe – a única perene e que se mantém com água ao longo de todo o ano. Este atrativo é o único onde há permissão para acesso em veículo tracionado até os limites da lagoa, mas apenas para visitantes com dificuldade de locomoção e mediante comunicação e obtenção de autorização junto à administração do Parque Nacional.



• Circuito da Lagoa Bonita - Localizada a 15 quilômetros de Barreirinhas, o atrativo apresenta grau médio de dificuldade de acesso, pois é necessário subir uma duna íngreme de cerca de 30 metros de altura. Há uma corda para auxiliar a subida. Mas o esforço é recompensado com a bela vista que se tem tanto do campo de dunas como da vegetação de restinga do Parque Nacional. Após a subida o visitante percorre algumas centenas de metros até a Lagoa Bonita. Neste atrativo é possível visitar também a Lagoa do Clone, batizada com este nome pois foi onde foram gravadas cenas da novela 'O Clone' da Rede Globo.



• Lagoa da Esperança - Trata-se da interrupção do curso do Rio Negro provocado pelo encontro com o Campo de Dunas. Desta forma esta lagoa é perene e não se situa dentro do parque, mas sim na borda do mesmo. A Lagoa da Esperança faz o limite geográfico dos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro.



• Atins - O povoado de Atins fica localizado em frente a foz do Rio Preguiças, fora do Parque Nacional, mas bem próximo, possibilitando facilmente a realização de caminhadas pela praia, restinga, dunas e campos. O povoado possui estrutura simples, sendo procurado por visitantes que buscam tranquilidade e um contato mais íntimo com a natureza e a comunidade local. Lá é possível praticar esportes como kite-surf, wind-surf, caiaque, stand-up padlle, surf entre outros.



• Foz do Rio Negro e Lagoa Verde - O roteiro da Foz do Rio Negro é realizado pela praia do Parque Nacional, saindo do Atins. O encontro do Rio Negro com o mar é o principal atrativo, onde o visitante pode se banhar nas pequenas cachoeiras à beira-mar. Este atrativo fica disponivel apenas quando o Rio Negro tem água, portanto, informe-se antecipadamente com a administração ou com o receptivo local. No circuito é possível visitar também algumas lagoas interdunares como a Lagoa Verde, próxima à praia. Fica a 30 min de caminhada pelo campo de dunas, e permanece com água em boa parte do ano.



Em Santo Amaro:

• Lagoa da Gaivota - É o principal atrativo no município e é considerado a mais bela paisagem do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A Lagoa da Gaivota está localizada em uma área de ninhos de gaivotas, possibilitando a observação das aves. Também fazem parte do circuito as lagoas: da Andorinha, do Cajueiro e do Maçarico, essa, boa para a prática de kitesurf. No caminho ao atrativo é possível observar o Lago de Santo Amaro. O acesso pode ser realizado por meio de caminhadas ou em veículo 4x4 credenciado pelo parque.



• Lagoa da Betânia - Assim como a Lagoa da Esperança, trata-se de um curso de rio interrompido pelo campo de dunas. O atrativo está no povoado da Betânia que oferece alguns serviços básicos. A variação das cores da água e a paisagem com o campo de dunas ao fundo, torna a visitação neste atrativo uma experiência única.



• Lagoa das Emendadas - Acessível apenas por meio de caminhada, são várias lagoas interdunares (no interior do campo de dunas) que se ligam e chegam a somar quilômetros em extensão. Por ser um atrativo no interior do campo de dunas, permite ao visitante ter uma dimensão do tamanho dos lençóis maranhenses.



• Praia da Travosa - Localizada próxima do povoado Travosa, uma comunidade pesqueira, a praia da Travosa apresenta grande extensão e possui o Campo de Dunas ao fundo. Em abril ocorre um campeonato de surf na região.







Zona Primitiva:



• Queimada dos Britos e Baixa grande - Localizadas no interior do Campo de Dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, essas duas manchas de vegetação de restinga são verdadeiros oásis e um perfeito abrigo para pernoite para aqueles que buscam realizar o trekking de travessia do parque. De acordo com o zoneamento do parque, estas regiões são a Zona Primitiva, onde a visitação só pode ocorrer em níveis de mínimo impacto. Desta forma é proibido a realização de passeios turísticos ou visitar a localidade em veículos motorizados de qualquer natureza. A despeito disso, cerca de 30 famílias residem no local, sendo permitido a elas, e somente elas, o tráfego em veículos motorizados por questões de salvaguarda a vida e transporte de pessoas, alimentos e materiais. É obrigatória a contratação de um guia para realizar a travessia na Zona Primitiva da unidade. É muito fácil se perder no Campo de Dunas, em boa parte do caminho não há cobertura de celular e muitos lugares chegam a ficar dias sem a passagem de pessoas.

Quando visitar o paraíso?

Quer curtir a cheia nos Lençóis? Visite o Maranhão entre maio e setembro Talison Alvarenga/Divulgação

O litoral oriental do Maranhão possui duas estações características ao longo do ano. A chuvosa, de fevereiro a maio, e a seca, de junho a janeiro. Após a estação chuvosa o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses apresenta seu mais belo cenário, pois as lagoas interdunares estão cheias. Conforme o período seco avança as lagoas secam pouco a pouco, chegando em novembro com o nível bem baixo. Mas é bom deixar claro, isso tudo depende do regime de chuva do ano, portanto, é sempre bom buscar informações com a administração do Parque Nacional ou com o receptivo local.



De maio a agosto



Após o período chuvoso no litoral oriental do Maranhão, que chega a ter 4 meses de chuvas intensas, as lagoas e rios do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses estão com o nível de água máximo, proporcionando ao visitante a oportunidade de conhecer a imagem símbolo dos Lençóis Maranhenses: lagoas multicoloridas cercadas por dunas de areia branca.



Setembro a outubro / fevereiro a abril



Conforme a estação seca vai se firmando, as lagoas passam a secar devido a ação do sol e do vento. Neste período as lagoas não estão tão cheias mas possibilitam ainda a oportunidade de recreação na água, só que limitada. A paisagem do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses começa a mudar, as lagoas diminuem de tamanho e profundidade e aumenta a presença de algas e vegetação aquática. No início do período chuvoso as lagoas ficam com nível médio enquanto enchem, entretanto nesta época chove forte quase que diariamente.



Novembro a janeiro



No auge do 'verão', como é chamado o período de estiagem na região que vai de Junho a Janeiro, as lagoas e rios temporários estão secos ou com o nível baixo de água. As lagoas dão lugar às pastagens e várzeas, que se formam em cima do solo úmido que era o leito da lagoa. Neste período a recreação na água é possível apenas nas lagoas perenes, como a lagoa do Peixe e a lagoa da Esperança.

Outros destinos

Lugar sem igual no planeta encanta os turistas com suas piscinas naturais Talison Alvarenga/Divulgação

• À esquerda da Barra do Rio Preguiças, quase em frente a Caburé, encontra-se Mandacaru, um povoado com cerca de 1.300 habitantes, a maioria deles vivendo da pesca, da agricultura de subsistência e do artesanato em palha de buriti. O farol, que existe desde 1909, teve sua antiga estrutura de ferro substituída por uma nova de alvenaria, construída em 1940, com um alcance luminoso de 18 milhas náuticas para auxiliar os navegantes.

A geografia ao redor é exuberante, e a melhor maneira de apreciá-la é subindo os 160 degraus do Farol do Preguiças, que equivale à altura de um prédio de 14 andares e está localizado bem no centro do povoado. Prepare sua câmera, pois de lá você terá uma vista incrível da região, podendo observar o mangue, a barra, Atins, o Parque Nacional, Caburé, a foz do Preguiças, o mar e todo o povoado com suas casas caiadas e telhados de barro feitos artesanalmente. Ao sair ou ao chegar, não deixe de experimentar uma água de coco na barraca da Netinha, que fica bem em frente ao portão de entrada do Farol.



Caburé:



• Na margem direita da Barra do Rio Preguiças, para quem desce em direção ao mar, encontra-se Caburé, um pequeno vilarejo situado em uma faixa de terra entre o rio e o mar. A distância dde Mandacaru é de menos de 200 metros, e as águas calmas e limpas da Barra oferecem uma ótima oportunidade para banho. Se você deseja passar alguns dias nessa península, não se preocupe, pois há pousadas simples, mas confortáveis, que podem te receber, além de pequenos restaurantes onde é possível saborear uma ótima comida maranhense.

Orientações



• A portaria ICMBio nº 199/2017 e o Plano de Manejo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses disciplinam as principais normas de visitação. Essas normas são necessárias para garantir a segurança do visitante e dos ambientes protegidos, portanto, siga sempre as orientações dos condutores de visitantes e a sinalização. Abaixo listamos as principais informações para quem pretende visitar o Parque Nacional:



• Os serviços de transporte e condução de visitantes devem ser realizados por veículos, condutores de veículos e condutores de visitantes credenciados. Para evitar problemas, observe se o veículo está adesivado com a logomarca do Parque Nacional e número de credenciamento e se os condutores portam os crachás de identificação.



>> Não é permitido o transporte de visitantes ou a realização de passeios com veículos particulares.

>> É proibido a venda, porte e consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas no Parque Nacional.

>> É proibido o trânsito de veículo motorizado sobre o Campo de Dunas livre.

>> É proibido fazer fogueiras, ascender churrasqueiras ou fogareiro.

>> É proibido a entrada de animais domésticos.

>> É proibido entrar no Parque Nacional em quadriciclos, motos, bugres, bem como realizar enduros e/ou rallys.



Como chegar

• Os aeroportos com voos comerciais mais próximos são os de São Luiz/MA e Parnaíba/PI . Por rodovias, as principais cidades que dão acesso aos Lençóis Maranhenses são Barreirinhas e Santo Amaro do Maranhão. Chega-se à Barreirinhas pela rodovia MA-402, com asfalto em boas condições de tráfego. Para aqueles que buscam mais aventura, outra rota de acesso é via Paulino Neves/MA. Esse trecho faz parte da Rota das Emoções, roteiro turístico que tem início no Ceará, cruza o litoral Piauiense e termina no Maranhão. Nessa rota é possível visitar 3 unidades de conservação federais: Parque Nacional de Jericoacoara, Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.