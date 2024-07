Jericoacoara, no Ceará, é um dos destinos do Nordeste na lista de preferência de férias dos Brasileiras

Julho, o tradicional mês das férias no Brasil, aponta uma surpreendente resiliência dos brasileiros em relação às viagens. Uma pesquisa inédita da Hibou, empresa de pesquisa, monitoramento e insights de consumo, revela que 53% dos brasileiros ainda planejam viajar nos próximos 12 meses. Realizada entre os dias 5 e 7 de julho de 2024, a pesquisa entrevistou mais de 1.300 brasileiros, destacando o desejo de explorar novos destinos e viver novas experiências, apesar dos desafios econômicos.

Brasileiros não desistem de viajar





Os resultados mostram um cenário desafiador, dos 53% respondentes que afirmam que pretendem viajar: 68% destacam a situação econômica como uma barreira significativa, e 33% mencionam o custo das passagens aéreas como um impedimento. No entanto, a paixão por viajar prevalece, com mais da metade dos brasileiros se preparando para explorar novos destinos.





Quando questionados sobre ajustes nos planos de viagem este ano, 22% dos entrevistados afirmaram ter desmarcado uma ou mais viagens por completo, 6% mudaram de uma viagem internacional para uma nacional, e 1% alterou de uma viagem nacional para uma internacional. Além disso, 30% adiaram suas viagens, enquanto 41% planejam viajar conforme o previsto. Entre aqueles que alteraram seus planos, 30% citaram motivos familiares, 29% mencionaram o aumento das passagens aéreas e de hotéis, 21% apontaram questões de agenda e trabalho, e 20% expressaram preocupação com a flutuação do dólar e a economia.





Destinos: Brasil e Europa no topo

Principado de Mônaco, na Europa, traduz charme e luxo na icônica Cote d'Azur ( Costa Azul ) Carlos Altman/EM





55% dos brasileiros preferem viajar para outros estados do Brasil, 23% vão se aventurar dentro do próprio estado em que residem, enquanto a Europa é o terceiro destino mais desejado, com 21% das preferências. A América do Norte aparece em seguida, com 10%, mostrando um bom interesse nos destinos internacionais mesmo em tempos de crise.





Antecipação é a chave: planejamento para economizar





66% dos brasileiros planejam suas viagens com mais de 3 meses de antecedência. Destes, 23% iniciam o planejamento com um ano de antecedência, e 4% mais de um ano antes em busca de melhores preços e condições mais favoráveis.





Preferências de hospedagem e comodidades





Na escolha da hospedagem, 48% optam por hotéis de redes conhecidas, enquanto 23% preferem alugueis de temporada, como Airbnb. A busca por conforto e segurança continua sendo um fator determinante na decisão dos viajantes.





"Os dados mostram que, apesar das dificuldades econômicas, os brasileiros não desistem de sonhar e buscar momentos de lazer. Mudam o destino, o período e com um planejamento antecipado conseguem driblar os altos custos e garantir viagens memoráveis." explica Ligia Mello, coordenadora da pesquisa e CEO da Hibou.





O que mais os Brasileiros consideram ao viajar





No planejamento de viagens, os brasileiros consideram diversos fatores, incluindo destinos para relaxar (71%), boas opções gastronômicas (40%), e lugares com muitas atividades (36%). Aplicativos e sites de preços são consultados por 45% dos viajantes para estimar gastos, e 41% estão dispostos a parcelar a viagem para aproveitar melhor a experiência. A duração ideal de uma viagem para 45% dos entrevistados é de uma semana, seguida por uma quinzena para 40%.





Detalhes que contam: clima, orçamento e roteiro





Ao planejar a viagem, 59% dos brasileiros consideram a estação do ano (clima), 49% avaliam a forma de pagamento, e 46% focam no orçamento final e no roteiro que inclui todas as atividades desejadas. Em relação à compra de moeda estrangeira, 31% compram aos poucos conforme possível, enquanto 23% monitoram a flutuação do câmbio para obter o melhor preço.





Controle de gastos





Durante a viagem, 63% se preocupam em controlar os gastos para que o dinheiro dure toda a viagem, 45% monitoram os gastos no cartão de crédito, e 30% convertem preços para ter uma noção de custo. Em termos de atividades, 69% dos brasileiros desejam explorar a gastronomia local, 52% procuram passeios personalizados, e 51% visitam parques.





Expectativas para o futuro





Os brasileiros esperam em suas próximas viagens avanços com aplicativos que ajudem com informações locais(46%) e que possam usar suas contas correntes em qualquer país do mundo (43%). Além disso, esperam um aumento da isenção de impostos para compras (33%) e redução de impostos para compras que excedam o valor permitido (33%). Além disso, 32% gostariam de ver um aplicativo que mostre o câmbio em tempo real para ajudar no controle de gastos durante as viagens.

Sobre a Hibou:





A Hibou é uma empresa especializada em pesquisa e insights de mercado e consumo, atuante há mais de 18 anos.