O Instituto Inhotim, em Brumadinho, a 65 km de Belo Horizonte (MG), é o maior centro de arte contemporânea a céu aberto do mundo. Bem como um jardim botânico numa área de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, dois biomas com grande biodiversidade.

Mergulhar no universo encantador do Inhotim é uma experiência que transcende a mera visita ao maior museu a céu aberto da América Latina. Esse oásis de arte e natureza, localizado em Brumadinho, Minas Gerais, é uma verdadeira joia a ser descoberta. Ao adentrar seus portões, você é recebido por um cenário deslumbrante, onde a arquitetura de vanguarda se funde harmoniosamente com a exuberância da vegetação tropical.





Cada passo é uma descoberta, seja contemplando as impressionantes esculturas e instalações de artistas renomados, seja se perdendo nos caminhos sinuosos que levam a jardins temáticos, cada qual mais surpreendente que o anterior. O Inhotim é um oásis de tranquilidade, onde o tempo parece parar, permitindo que você se entregue completamente à apreciação da arte e da natureza.





A experiência de visitar o Inhotim é uma verdadeira imersão nos sentidos, com cores, formas e texturas que despertam a imaginação e tocam a alma. É um lugar que convida você a desacelerar, a se conectar com o seu eu interior e a se deixar levar pela magia que permeia cada canto desse paraíso artístico.

Mais tempo para visitar

Inhotim proporciona uma experiência que une arte e natureza, capaz de agradar toda a família Divulgação





O Instituto Inhotim estará aberto de terça-feira a domingo no mês de julho, com atividades como o Ateliê Circulante, as visitas educativas Bem-estar no Inhotim, Panorâmica, Temática, além de Encontros com Inhotim, que traz a Cia Bando de teatro para uma apresentação em Brumadinho. Todas as ações são gratuitas para o público visitante do museu e jardim botânico, com inscrições nos locais das atividades ou na recepção do Inhotim. Mantendo o seu compromisso em democratizar o acesso, todas as quartas-feiras são gratuitas no Inhotim, além do último domingo do mês (em julho, dia 28). Confira o guia Inhotim gratuito para garantir sua entrada grátis no Instituto. Os ingressos com gratuidade devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.









“A programação de férias no Inhotim, junto às ações de educação, foi pensada para dentro e para fora do museu, oferecendo uma experiência diversa, para todas as idades, e gratuita para o público visitante – seja de Brumadinho ou de outros lugares. As famílias vão encontrar, todos os dias, oficinas que trabalham em linguagens artísticas variadas, com a possibilidade de pensar o museu como um lugar de brincadeira, além de vivenciar esse encontro com a arte e com a natureza, sempre presente no nosso espaço”, comenta João Paulo Andrade, gerente de Educação do Inhotim.





Encontros no Inhotim

A obra True Rouge (2002) fica em galeria exclusiva e permanente no Inhotim Divulgação/ Inhotim/ William Gomes





A cada mês, a equipe de Educação do Inhotim convida comunidades de Brumadinho e região para atividades que buscam promover o diálogo e a conexão com o Instituto. No dia 20 de julho, sábado, às 10h, a Cia Bando apresenta a peça Abena, no Parquinho de Brumadinho (Parkin do Markin). Saiba mais sobre o espetáculo:









Abena





Com Cia Bando (MG)





Dia 20 de julho, às 10h





Que Abena é uma das princesas mais belas de todo o mundo, não há quem discorde! Visitantes de todos os lugares viajavam até a África para conhecer a princesa. Entre os visitantes apareceram pretendentes que esperavam ter sua mão em casamento, diante disso o jeito foi fazer uma disputa! Mas o coração de Abena... Ah, o coração já estava preenchido de amor por alguém. E nessa disputa, quem será o vencedor?





Duração: 2 horas | Local: Parquinho de Brumadinho (Parkin do Markin). Avenida Vigilato Braga, Centro, Brumadinho | Sujeito a lotação| Classificação Indicativa: Livre









Ateliê Circulante





Imagine encontrar um ateliê a céu aberto durante sua visita ao Inhotim? O Ateliê Circulante é um conjunto de ações da equipe de Educação do Inhotim e artistas convidadas e convidados que propõe trocas de conhecimentos, vivências com arte contemporânea e a natureza por meio de diferentes linguagens artísticas. As atividades propõem que todos os espaços do Inhotim possam ser lugares de experiência, convivência e criação. A cada semana, o ateliê migra para um local diferente, investigando como cada espaço nos ajuda a descobrir formas criar e experimentar a arte e natureza. Confira a programação de julho:









Olhar Cúbico – Paisagem Óptica





Dias 11, 12, 13, 21, 25 e 26 de julho, às 14h





Com Fernanda Morais e Amanda Homem





É possível ocupar dois lugares ao mesmo tempo? Quem observa o observador? Convidamos o público, a partir da criação de pontos de observância, a vivenciar a exposição Ensaios sobre paisagem por uma experiência que evoca, em toda a sua contradição, a possibilidade de, ao mesmo tempo, ser e estar.





25 vagas | Duração: 2 horas | Local: Galeria Lago [G6]





Inscrição no local a partir das 14h | Classificação Indicativa: Livre







A poética da repetição





Dias 4, 5, 9, 10, 27, 28 e 31 de julho, às 14h





Com Filipe Camato e Carolina Oliveira





Como guardar as memórias através das palavras? O Barco, de Grada Kilomba, fala das histórias que lembramos, das que esquecemos e sobre como a memória abre espaços de reflexão e cura. A palavra é um instrumento contra o esquecimento. Nesse experimento, vamos descobrir como as palavras podem nos guiar na criação de uma carta ou poesia que traduz, em palavras, memórias e vivências que não queremos esquecer.





25 vagas | Duração: 2 horas | Local: Galeria Galpão [G11]





Inscrição no local a partir das 14h | Classificação Indicativa: Livre







A bandeira que levanto





Dias 2, 3, 6, 7, 16, 17 e 20 de julho, às 14h





Com Raiany Costa e Julio Gotelip





Qual bandeira te representa e onde você a hastearia? O que ela comunicaria? A mensagem de uma bandeira pode ultrapassar fronteiras? Inspirados pelo trabalho de Paulo Nazareth, produziremos bandeiras em formato de lambe-lambe, que são pôsteres e cartazes colados com grude artesanal. Com eles, vamos levar questões individuais e coletivas de cada visitante para além do Inhotim.





25 vagas | Duração: 2 horas | Local: Galeria Praça [G3]





Inscrição no local a partir das 14h | Classificação Indicativa: Livre









Territórios e Memórias





Dias 14, 18, 19, 23, 24 e 30 de julho, às 14h





Com Diulia e Rafael Sousa





A partir da exposição Esconjuro, de Paulo Nazareth, no Instituto Inhotim, surge a pergunta: "O que envolve a terra que habitamos?". A oficina investiga esse tema, usando a terra como ponto de partida para reflexões sobre sua materialidade, território e memória. Participantes vão criar um catálogo coletivo de "memórias da terra". Vamos desenhar no papel vegetal nossa relação afetiva e conexão pessoal com o tema. Essas contribuições formarão um catálogo de imagens sobrepostas, revelando diversas camadas de memórias entrelaçadas.





25 vagas | Duração: 2 horas | Local: Galeria Praça [G3]





Inscrição no local a partir das 14h | Classificação Indicativa: Livre









Visita Panorâmica

Instituto Inhotim (Brumadinho-MG): Um dos maiores museus a céu aberto do mundo, fica na Mata Atlântica, com enclaves de cerrado, a altitudes entre 700 e 1.300 metros. Abrange patrimônios naturais, obras de arte e coleções botânicas de grande importância. Vinicius Depizzul - Wikimédia Commons





Oferecendo ao público uma visão abrangente dos espaços e acervos artístico e botânico do Inhotim, a Visita Panorâmica é ideal para quem deseja conhecer a história do Instituto e as reflexões sobre as suas coleções. De terça a domingo, das 10h30 às 12h, são oferecidas 25 vagas, com inscrição na Recepção. A visita tem duração de 1 hora e 30 minutos.









Visita Temática





A cada mês, a área de Educação do Inhotim oferece diversas temáticas que partem do acervo artístico e botânico do Instituto para provocar reflexões e diálogos sobre assuntos relevantes e importantes na atualidade. A programação é gratuita e aberta para pessoas de todas as idades. Confira a programação deste mês:









Iroko, o Orixá Tempo





Dias 13, 17, 21, 23 e 31 de julho, às 11h





Com Heloísa Helena e Cleiton Gos (MG)





Embora não possa ser tocado, o tempo rege toda a nossa vivência. Sentimos sua presença com o passar dos dias, meses e das estações do ano. Nesta visita a educadora Heloísa Helena convida Cleiton Gos para uma conversa sobre o tempo e suas diversas manifestações. Diante da sensação de que o tempo está correndo cada vez mais rápido, esta visita nos lembra da importância do olhar atento, da resiliência e da contemplação no dia a dia para construções futuras.





25 vagas I Duração: 1 hora e 30 minutos | Local: Recepção





Inscrição no local a partir das 10h30 | Classificação Indicativa: Livre







Atravessando





Dias 3, 7, 11, 19 e 24 de julho, às 11h





Com Fernanda Morais





Transformamos as grades em formas de expressão que nos levam a imaginar a vida para além dos limites. Ora como barreira física, ora como metáfora da vida, estão presentes em trabalhos de artistas do acervo de Inhotim como Doris Salcedo, Cildo Meireles e Rommulo Vieira Conceição. Nesta oficina, cada pessoa é convidada a criar intervenções únicas, buscando novos significados e possibilidades de liberdade e superação.





25 vagas I Duração: 1 hora e 30 minutos | Local: Rommulo Vieira Conceição, O espaço físico pode ser um lugar abstrato, complexo e em construção (2021) [A25]





Inscrição no local a partir das 10h30 | Classificação Indicativa: Livre







Revendo a paisagem





Dias 5, 10, 18, 20, 26 e 28 de julho, às 11h





Com Raiany Costa





Uma mesma paisagem pode ser vista de modos diferentes, a depender de quem a vê. Diferentes perspectivas e leituras de mundo podem garantir uma diversidade de leituras acerca do que observamos. Partindo da pergunta "O que você vê?" coletaremos as respostas para um glossário coletivo sobre uma mesma paisagem. Usando a perspectiva de Olafur Eliasson, vamos ler o espaço a partir de diferentes materiais colocados entre o olho e a paisagem.





25 vagas I Duração: 1 hora e 30 minutos | Local: Olafur Eliasson, Viewing Machine (2001) [A13] | Inscrição no local a partir das 10h30 | Classificação Indicativa: Livre







Criaturas Híbridas





Dias 4, 6, 12, 14 e 27 de julho, às 11h





Com Paula Libertad





Você já imaginou criar um ser híbrido, combinando diferentes elementos da natureza e objetos do cotidiano? Inspirados nas obras do artista Zé Carlos Garcia, convidamos o público a criar seus próprios (mini) seres híbridos. Para isso, vamos usar materiais como madeira, penas, folhas, lã, pedras e outros elementos para criar esculturas híbridas.





25 vagas I Duração: 1 hora e 30 minutos | Local: Galeria Lago [G6]





Inscrição no local a partir das 10h30 | Classificação Indicativa: Livre









Visita Bem-estar no Inhotim





No mês de julho, a visita Bem-estar no Inhotim convida o público a se aventurar na atividade Bolhas Gigantes, com o projeto Flutuabolha, de Juliana Padula. A ideia é experimentar e produzir bolhas de sabão gigantes, uma brincadeira que desperta o corpo e a alma lúdica provocando a imaginação do público participante. Confira a programação:









Bolhas Gigantes





28 de julho, às 14h





Com o projeto Flutuabolha, de Juliana Padula





25 vagas | Duração: 2 horas | Local: Hélio Oiticica, Invenção da cor, penetrável Magic Square #5, De Luxe (1977) [A12] | Inscrição no local a partir das 14h | Classificação Indicativa: Livre









Direito à forma





Julho é também o último mês para conferir a exposição coletiva Direito à forma, na Galeria Fonte, em exibição até o dia 4 de agosto. Direito à forma tem co-curadoria de Deri Andrade, curador assistente do Inhotim, de Igor Simões, curador convidado, e de Jana Janeiro, curadora pedagógica convidada, e investiga a relação entre forma e narrativa para pensar a arte de autoria negra no Brasil por meio de obras que buscam expandir as possibilidades da presença negra no fazer artístico. As obras de 30 artistas apresentam diversas temporalidades que buscam expandir as possibilidades da presença negra no fazer artístico, ultrapassando questões figurativas e compreendendo a arte brasileira por meio desses trabalhos.









Jardim Sonoro – Festival de Música Inhotim





De 12 a 14 de julho, sexta-feira, sábado e domingo, Inhotim estreia Jardim Sonoro, o primeiro festival de música assinado pela instituição, celebrando a fusão entre arte, natureza e música. A programação traz performances de músicos brasileiros e internacionais: Paulinho da Viola (Brasil), Juçara Marçal (Brasil), Ballakée Sissoko & Vincent Segal (Mali/França), Joshua Abrams & Natural Information Society (Estados Unidos), Kham Meslien (França), Zoh Amba (Estados Unidos), Kalaf Epalanga (Angola) e Aguidavi do Jêje (Brasil). São oito artistas, de quatro continentes, que se apresentam em três palcos criados especialmente para o festival, por entre as plantas, obras, jardins e galerias. O público também pode participar de bate-papo com Kalaf Epalanga e mediações nas obras sonoras do Inhotim. Ingressos individuais e passaporte estão disponíveis na plataforma Sympla e os valores são referentes à entrada do Inhotim.









INFORMAÇÕES GERAIS

INSTITUTO INHOTIM







HORÁRIOS DE VISITAÇÃO





De quarta a sexta-feira, das 9h30 às 16h30.





Aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30.

Nos meses de janeiro e julho, o Inhotim abre também às terças-feiras.

ENTRADA

Inteira: R$ 50,00 | Meia-entrada*: R$ 25,00.

*Veja as regras de meia-entrada no site: www.inhotim.org.br/visite/ingressos/







ENTRADA GRATUITA

Inhotim Gratuito:

Quarta Gratuita Inhotim: todas as quartas-feiras são gratuitas; Domingo Gratuito Inhotim B3: último domingo do mês é gratuito; moradores e moradoras de Brumadinho cadastrados no programa Nosso Inhotim; Amigos do Inhotim; Crianças de até 5 anos.







LOCALIZAÇÃO

O Inhotim está localizado no município de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte (aproximadamente 1h15 de viagem). Acesso pelo km 500 da BR-381 – sentido BH/SP. Também é possível chegar ao Inhotim pela BR-040 (aproximadamente 1h30 de viagem). Acesso pela BR-040 – sentido BH/Rio, na entrada para o Retiro do Chalé.







INHOTIM LOJA DESIGN

A loja do Inhotim, localizada na entrada do parque, oferece itens de decoração, utilitários, livros, brinquedos, peças de cerâmica, vasos, plantas e produtos da culinária típica regional. É possível adquirir os produtos também na loja online.







GASTRONOMIA

O Inhotim oferece aos visitantes diferentes opções para alimentação. No tradicional Restaurante Tamboril, o público encontra um ambiente integrado aos jardins e ao acervo de arte contemporânea, com um cardápio a preço fixo, extensa carta de vinhos, além de uma mesa de sobremesas com doces diversos. Já o Restaurante Oiticica, localizado próximo à obra Invenção da cor, penetrável Magic Square #5, De Luxe (1977), de Hélio Oiticica, traz refeições self-service a quilo, com menu que inclui saladas e opções de caçarolas quentes. O Café das Flores, situado próximo à recepção do Inhotim, oferece em seu cardápio o clássico pão de queijo mineiro, além de opções de lanches, bolos e café. Mais opções de cafés, lanches rápidos, hambúrgueres e sobremesas são servidas nas imediações da Galeria True Rouge pelo OOP Café, na Galeria Miguel Rio Branco pelo Bayo, e na Galeria Galpão com a hamburgueria Hack. Completam as opções de alimentação no Inhotim a Casa de Sucos e a Pizzaria do Teatro.