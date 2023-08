Finalmente, Inhotim terá hotel boutique para atender os visitantes

681

Reconhecido mundialmente, Inhotim, maior museu de arte contemporânea localizado em Brumadinho, Minas Gerais, terá finalmente um hotel dentro de suas dependências para receber e abrigar os visitantes. Pois, um dia é muito pouco para visitar o museu a céu aberto. Imagine ficar hospedado dentro de um verdadeiro jardim botânico? Em breve, será possível.





Inhotim foi fundado em 1988 pelo empresário Bernardo Paz e abriga uma coleção de mais de 5.000 obras de arte de artistas brasileiros e internacionais. As obras de arte estão espalhadas pelo parque, em meio a uma exuberante paisagem natural. O museu é um lugar único e especial que oferece uma experiência única para os visitantes. O parque é um verdadeiro paraíso para os amantes da arte e da natureza.

O Grupo Clara Resorts anuncia a compra de um hotel boutique e de uma área destinada a um novo resort em Inhotim, museu de arte contemporânea e jardim botânico localizado em Brumadinho, Minas Gerais. Com investimento de centenas de milhões nos próximos seis anos, o projeto inclui a ampliação e a finalização das obras do hotel boutique até dezembro de 2024 e a construção de um novo resort até 2029.

“Estamos muito felizes com esta excelente parceria. É a aquisição de um legado em conexão com os propósitos do Grupo, ao aliar sustentabilidade, cultura e momentos especiais para serem vividos em família”, ressalta Taiza Krueder, CEO do Clara Resorts.









A construção do hotel boutique, de propriedade do empresário Bernardo Paz, foi iniciada em 2011, com projeto da arquiteta Freusa Zechmeister, e interrompida em 2014. Agora, na nova gestão do Inhotim, terá prioridade na retomada das obras. A iniciativa do Clara Resorts pretende manter o projeto original do hotel, com intervenções na área molhada para modernizar e atualizar o espaço, além de contemplar uma gastronomia diferenciada.









“Depois de tempos desafiadores, a visitação no Inhotim tem crescido. O museu recebe até 5 mil pessoas por dia, então é chegado o momento de ter um hotel próprio, que ofereça serviços de alta qualidade, proporcionando a ampliação da permanência dos visitantes no Inhotim. Não existe nada parecido no mundo como a experiência no Inhotim. Para o visitante, é algo a ser sentido”, afirma Bernardo Paz, fundador do Inhotim.





A Clara Resorts, uma das principais redes hoteleiras do Brasil, acaba de confirmar que vai abrir dois novos hotéis em Inhotim, um dos mais importantes destinos turísticos de arte contemporânea do mundo. A proposta confirmada hoje pretende construir dois hotéis em Inhotim até 2029. Os hotéis, o Clara Inhotim e o Clara Inhotim Village, estarão localizados dentro do parque e oferecem uma experiência única para os visitantes.





O Clara Inhotim é um hotel de luxo com 50 quartos e suítes. O hotel está localizado no coração do parque e oferece uma vista privilegiada para as obras de arte. O Clara Inhotim Village é um hotel boutique com 20 quartos e suítes. O hotel ficará em uma área mais tranquila do parque e oferece uma atmosfera mais intimista.