Cinco vezes o tamanho do Titanic, vem aí o maior navio de cruzeiro do mundo

Um estaleiro finlandês está concluindo os últimos detalhes do "Icon of the Seas" ("Ícone dos Mares), o maior navio de cruzeiro do mundo que está programado para fazer sua viagem inaugural em janeiro de 2024. Essa embarcação marca o início de uma nova era para a indústria de cruzeiros que está se recuperando gradualmente dos impactos causados pela pandemia da covid-19.





O Icon of the Seas terá capacidade para 7.6 mil passageiros e 2.350 tripulantes. Ele foi construído pela Meyer Turku, na Finlândia. O gigante dos mares tem 365 metros de comprimento, 36 metros de largura. O navio foi construído pela Royal Caribbean International

Icon of the Seas será o maior navio de cruzeiro do mundo, com capacidade para 7.6 mil passageiros e 2.350 tripulantes (foto: Royal Caribbean/Divulgação)

Com seus impressionantes recursos e tamanho imponente o "Icon of the Seas" promete oferecer uma experiência inigualável aos viajantes. Com capacidade para acomodar milhares de passageiros o navio apresenta uma variedade de comodidades luxuosas e entretenimento de primeira classe. Desde bares e restaurantes sofisticados até teatros cassinos e spa de última geração há opções de entretenimento para todos os gostos.





Além disso o navio está equipado com tecnologias inovadoras que visam aprimorar a experiência do hóspede. Do controle de voz aos sistemas de inteligência artificial o "Icon of the Seas" busca oferecer conforto praticidade e segurança aos passageiros durante toda a viagem.

A expectativa em torno do lançamento desse colosso dos mares é alta tanto entre os entusiastas de cruzeiros experientes quanto entre aqueles que buscam uma aventura marítima única. Com sua magnitude e grandiosidade o "Icon of the Seas" está pronto para deixar sua marca na indústria de cruzeiros e impressionar viajantes de todo o mundo.





À medida que o setor de cruzeiros se recupera gradualmente da crise global essa nova adição promete impulsionar o interesse e o entusiasmo dos viajantes pelo turismo marítimo. Com seu design espetacular instalações modernas e níveis excepcionais de serviço o "Icon of the Seas" pode se tornar um verdadeiro ícone não apenas dos mares mas também da indústria de cruzeiros como um todo.





O Icon of the Seas oferece uma variedade de atividades e atrações para os passageiros, incluindo um parque aquático, um simulador de surf, uma pista de patinação no gelo, um teatro, um cassino e uma variedade de restaurantes. O navio também tem um spa, um centro de fitness e um centro de entretenimento infantil. O transatlêntico O fará cruzeiros para uma variedade de destinos, incluindo o Caribe, o Mediterrâneo e o Pacífico.

Algumas curiosidades sobre o Icon of the Seas:

O gigante dos mares terá também sete piscinas, seis toboáguas e 40 opções de bares (foto: Royal Caribbean/Divulgação)





Cinco vezes o tamanho do Titanic, o Icon of the é tudo superlativo. Ele é apenas 3 metros mais comprido do que os maiores recordistas anteriores, o Wonder of the Seas e o Symphony of the Seas.

Tem 20 andares e 365 metros de comprimento.

Pesa 250.800 toneladas brutas.

Tem capacidade para 7 piscinas e 6 toboáguas.

Parque aquático com seis toboáguas recordes.

Possui um robô bartender que pode preparar 20 coquetéis diferentes.

Tem um cinema 3D com 1.380 lugares.

Spa com 20 salas de tratamento.

Cassino com 1.400 máquinas caça-níqueis e 100 mesas de jogos.

Teatro com capacidade para 1.300 pessoas.

O Icon of the Seas é um navio de cruzeiro de última geração que oferece uma variedade de atrações e atividades para passageiros de todas as idades. É um navio que promete revolucionar a indústria de cruzeiros e oferecer uma experiência de viagem inesquecível.