Inhotim amplia entrada gratuita às quartas-feiras

A beleza exuberante de Inhotim atrai turistas de todos as partes do mundo (foto: João Kehl/Divulgação)



Como estratégia de fortalecimento do setor turístico-cultural mineiro, o Instituto Inhotim, localizado no município de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte, na região metropolitana, ampliou para todas as quartas-feiras o acesso gratuito no maior museu aberto ao ar livre da América Latina e em seu jardim botânico. Antes oferecida apenas na primeira quarta-feira de cada mês, o acesso passou a ser semanal desde o início de julho, a partir da formação de parceria com a Vale, apoiadora da programação artística e socioeducativa do Instituto Inhotim desde 2008. É preciso retirar os ingressos antecipadamente pela plataforma da Sympla. E no período de férias escolares, o museu e jardim botânico funciona de terça-feira a domingo.





INVESTIMENTOS A parceria com a Vale é um compromisso de longo prazo com o Instituto Inhotim, firmado para garantir a sua sustentabilidade e, também, contribuir com o desenvolvimento socioeconômico de Brumadinho e com o fortalecimento do setor turístico-cultural da região. Em uma parceria inovadora no Brasil, serão aportados até R$ 400 milhões com recursos próprios complementados por recursos incentivados, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, nos próximos 10 anos.

Moradores de Brumadinho cadastrados no programa Nosso Inhotim, crianças de 0 a 5 anos e guias de turismo credenciados pela Embratur e Cadastur continuam a ter entrada gratuita todos os dias no Inhotim. Os últimos domingos do mês também seguem gratuitos. Em julho, o horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 9h30 às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30. Fora dos dias de promoção, a entrada tem valor de R$ 50,00 inteira (meia-entrada válida para estudantes identificados, maiores de 60 anos e parceiros). Crianças de até cinco anos não pagam entrada.





TRANSPORTE Para facilitar o acesso, a Belvitur, agência oficial de turismo e eventos do Inhotim, oferece transporte aos sábados, domingos e feriados, partindo do hotel Holiday Inn Belo Horizonte Savassi (Rua Professor Moraes, 600, Funcionários, Belo Horizonte). É preciso comparecer 15 minutos antes para o procedimento de embarque e conferência do voucher. Outra opção são os ônibus Saritur, com saída da Rodoviária de Belo Horizonte de terça a domingo, às 8h15 e retorno às 16h30 durante a semana e às 17h30 aos fins de semana e feriados. As passagens têm preço de R$51,75 (ida) e R$46,05 (volta).

O espaço conta ainda com uma loja que oferece itens de decoração, utilitários, livros, brinquedos, peças de cerâmica, vasos, plantas e produtos da culinária típica regional, além da linha institucional do Parque. É possível adquirir os produtos também por meio da loja online.