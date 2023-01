Governo Federal mostra sua "cara nova" na festa da posse

O logo do novo governo carrega o slogan "União e Reconstrução" (foto: Reprodução)



A nova marca do Governo Federal foi apresentada na posse presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, com novo slogan "União e Reconstrução". O logo foi repaginado e traz a palavra Brasil em letras garrafais nas cores verde, amarelo, azul, vermelho e cinza. À frente do marketing da campanha do novo presidente está o publicitário baiano, Sidônio Palmeira. Entre 2018 e 2022, a identidade visual do governo de Jair Bolsonaro usava com o mote "Pátria amada Brasil". Anteriormente, o Governo Federal já recebeu slogans como "País rico é país sem pobreza" e "Pátria Educadora", nos dois mandatos de Dilma Rousseff. Já "Brasil, um país de todos", estampou o logo colorido durante os oito anos em que o então Presidente Lula governou o Brasil, entre 2003 e 2010.





FESTIVAL A equipe de marketing do governo soube explorar bem a cerimônia de posse, transformada em uma grande festa popular. Aos 77 anos, Lula é o primeiro candidato a ganhar três vezes as eleições para presidente do Brasil. Agora, seu mandato terá duração de quatro anos e cinco dias, indo até a primeira semana de 2027. A cerimônia de posse antecedeu o "Festival do Futuro - A alegria vai tomar posse", uma série de shows em comemoração ao mandato do petista. O festival aconteceu na Esplanada dos Ministérios e contou com participação de vários.





NAS REDES A cerimônia de posse do último domingo passado rendeu mais de 456 mil postagens nas plataformas digitais. Ao todo, entre 26 de dezembro e 1 de janeiro, foram registradas 1.044.746 menções sobre a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, vindas de cerca de 369,4 mil internautas. As informações são do Buzzmonitor, que monitorou redes sociais ao longo de quase uma semana até o evento. O pico das menções ocorreu perto das 17h, horário da passagem da faixa presidencial. Das mais de 450 mil menções do dia 1º de janeiro, 247.911 foram classificados como positivas; 174.093 negativas e 34.524 neutras. O maior volume de posts aconteceu no Twitter, com 95% das citações. Em seguida aparecem o Facebook (2,7%) e Instagram (1,4%). Já em relação aos termos, "Lula" foi o primeiro do ranking, com 57.371 menções; "Faixa" (36.912) e "Presidente" (23.957) ocupam a segunda e a terceira posição. Aparecem ainda palavras como "Bolsonaro", "Povo", "Brasil" e "História".





FAIXA Outra grande jogada foi a exploração da passagem da faixa presidencial. A recusa do ex-presidente Bolsonaro em manter a tradição acabou rendendo maior visibilidade ao petista. Em relação às hashtags, a líder é a #festivaldofuturo. Dentre os artistas, esteve Pabllo Vittar, que ocupou 53,5% do buzz das atrações. Além disso, sucedem ainda Baiana System, Valesca Popozuda e Margareth Menezes, com 11,2%, 10,8% e 8,5%, respectivamente. Outras pessoas que apareceram no estudo do Buzzmonitor foram Francisco Filho, garoto da periferia de São Paulo que esteve na posse ao lado do presidente. Ele foi citado 14.577 vezes. Em seguida, Aline Sousa, que passou a faixa a Lula, foi mencionada em 10.798 postagens.