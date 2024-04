Quem nunca sonhou em acordar de manhã, fazer uma caminhada dentro de um parque, com muito verde ao redor, belas paisagens e acompanhar os cantos dos pássaros assim que o Sol ilumina as copas das árvores? Agora, tente imaginar você se deparando no caminho com obras de artes de renomados artistas como Hélio Oiticica, Cildo Meireles e Chris Burden num mesmo lugar. Pode acordar, a partir de dezembro, isso será possível dentro de Inhotim - o maior Museu de Arte Contemporânea a céu aberto da América Latina.



Conversamos com a Taiza Krueder, CEO do Grupo Clara Resorts, que traz para Inhotim, em Brumadinho, não apenas um, mas dois resorts de luxo. Ela nos adianta sobre os projetos de design com foco na sustentabilidade e responsabilidade: “queremos levar muito de Inhotim para dentro do hotel, desenvolvendo atividades complementares, como com arte para as crianças”. Atualmente, o museu está exibindo cerca de 560 obras de aproximadamente 60 artistas, originários de 38 países diferentes. Além das galerias com obras em exposição permanente, o museu também conta com quatro reservas técnicas que abrigam as demais obras da coleção, incluindo esculturas, pinturas, fotografias, vídeos e performances.

Taiza Krueder, CEO da Clara Resorts, assume voos mais altos com o empreendimento de hoteleira dentro de Inhotim, em Brumadinho Clara Resorts/Divulgação

Nesta entrevista exclusiva, Taiza Krueder nos conta sobre as acomodações no hotel-boutique, valores investidos, em torno de R$ 300 milhões, e geração de empregos. Ela também falou da carreira e dos desafios que terá pela frente ao encarar o projeto dentro do museu reconhecido internacionalmente. De acordo com a CEO, “ o Clara será um refúgio para as famílias aproveitarem ao máximo o lugar. Confira:

"O hotel foi pensado para transmitir a essência do museu e proporcionar uma experiência única aos hóspedes"

Taiza Krueder



O anúncio dos dois empreendimentos da Clara Resorts em Inhotim foi feito em 2023, com previsão de inauguração para este ano de 2024. Já tem uma data correta?

A expectativa é que a primeira etapa fique pronta até dezembro. Depois, a expansão está prevista para acontecer até meados de 2026 e em 2029 a construção de um resort completo com 150 acomodações em uma área a 700 metros do Museu.

Me fale um pouco de cada resort e as possíveis datas de inauguração, da capacidade de acomodação e serviços que serão oferecidos

O primeiro hotel-boutique contará com 46 bangalôs, piscinas climatizadas e cobertas Clara Resorts/Divulgação

Esta primeira etapa contará com 46 bangalôs, piscinas climatizadas e cobertas, sauna, spa, dois restaurantes, brinquedoteca, academia e espaço para eventos. Depois serão construídas mais 60 acomodações, um spa cinematográfico no meio da floresta e a expansão do centro de eventos.Cada uma das acomodações comporta até 5 pessoas. Temos uma taxa de ocupação média nos resorts de 75% e esperamos replicar isso em Inhotim. As áreas de lazer incluem uma piscina aquecida de 25 metros, uma piscina climatizada externa, sauna, sala de massagem, brinquedoteca e academia. Levaremos toda a estrutura dos nossos resorts para dentro de Inhotim. Os hóspedes terão o privilégio de dormir e acordar dentro do museu, proporcionando uma imersão autêntica e profunda nesse ambiente singular, contando com todo o conforto e cuidado que o Clara oferece.Os restaurantes oferecerão uma experiência gastronômica excepcional, com um restaurante à la carte à beira da piscina e outro com sistema de buffet, ambos focados em ingredientes orgânicos.

Os resorts estão dentro do Museu de Arte? Qual a localização deles? E quais os materiais serão usados na decoração

Sim, o primeiro hotel fica dentro do museu e a área na qual será construída o resort fica a 700 metros. Sobre a decoração, queremos levar muito de Inhotim para dentro do hotel, tanto com as obras de arte como no desenvolvimento de atividades complementares, como com arte para as crianças, por exemplo.



Qual a previsão do investimento em cada um dos resorts e a quantidade de empregos diretos e indiretos que serão gerados?

O valor de investimento previsto é de R$300 milhões. Considerando as duas fases do projeto, a expectativa é de 280 empregos diretos e cerca de 80 indiretos.

O Clara Resorts vai priorizar fornecedores locais? E quais serão os serviços diferenciados que os hóspedes encontrarão no local.

Com certeza. Priorizamos os fornecedores e prestadores de serviços regionais em todas as etapas da obra. Além do escritório de arquitetura, marceneiros, paisagistas e demais profissionais envolvidos são mineiros. O objetivo das escolhas é fortalecer a economia local e valorizar os talentos da região. Foi assim que descobrimos um granito deslumbrante, feito em São João del Rei. A equipe do projeto sugeriu buscarmos as pedras no Espírito Santo, referência nacional no material, mas fiz questão de procurarmos mais perto. Desta forma encontramos um granito maravilhoso da região. Entre as atividades, o objetivo será proporcionar experiências exclusivas, aproveitando o máximo de Inhotim. Tudo ainda é novo, mas sabemos que essa deve ser uma relação benéfica para os dois lados. Estamos desenhando horários exclusivos, aberturas para os hóspedes em dias em que o museu estará fechado, por exemplo. Queremos também levar muito de Inhotim para dentro do hotel, desenvolvendo atividades complementares, como com arte para as crianças, por exemplo. Acredito que a arte deve ser aproveitada com calma, de forma orgânica e, por isso, Inhotim deve ser visitado aos poucos. Com o nosso hotel isso será possível: os hóspedes poderão ir e vir intercalando as visitas com o entretenimento do hotel. O Clara será um refúgio para as famílias aproveitarem ao máximo o lugar.

Como foi assumir a continuidade ao projeto original do Hotel Boutique, feito pela arquiteta Freusa Zechmeister e parado desde 2014?

Para dar continuidade ao projeto original, feito pela arquiteta Freusa Zechmeister e parado desde 2014, contratamos o escritório Hemisfério Arquitetura. As sócias Joana Magalhães e Sofia Lobato, responsáveis pelo projeto atual, fizeram parte da equipe de Freusa à época. O objetivo é preservar o que foi idealizado por Freusa, realizando apenas as modificações necessárias e ampliações na área molhada e na parte gastronômica. Cada bangalô foi projetado para refletir a essência artística e cultural do local. Queremos respeitar o seu legado, assim como o propósito do Instituto Inhotim. O hotel foi pensado para transmitir a essência do museu e proporcionar uma experiência única aos hóspedes.



Conte um pouco da sua história e o trabalho como CEO do Clara Resorts. Quais os valores que o grupo levará para o empreendimento em Inhotim e quais os desafios de assumir a empreitada no maior Museu a céu aberto da América Latina?

Eu trabalhei durante muitos anos administrando uma rede de restaurantes da minha família. Adorava a empresa (Jigs e Braugarten) mas próximo de completar 40 anos decidi seguir carreira solo. Cogitei voltar para o mercado de trabalho, tinha um currículo competitivo com experiência e qualificações, quando meu marido sugeriu que eu assumisse a administração do Santa Clara, até então um hotel fazenda. E assim fui parar em Dourado (interior de São Paulo). Passei por todos os setores e comecei a planejar a transformação do nosso pequeno hotel fazenda no Clara Resorts.Fizemos uma transformação completa no hotel, olhando para a estrutura interna e externa. Sempre acreditei que o aumento no número de quartos deve ser acompanhado do crescimento das áreas de lazer, para não ter aquela sensação de hotel cheio. Assim, com muito design, criamos quartos mais espaçosos e supermodernos, inauguramos o SPA L’Occitane e uma academia maravilhosa, melhoramos os shows e a qualidade dos restaurantes. O padrão do hotel subiu. Apesar do hotel ter ficado mais refinado, o nosso diferencial sempre foi o atendimento, essa paixão por servir e cuidar de todos os nossos hóspedes. Por isso, a nossa preocupação em crescer sem perder a nossa essência, e isso requer muita dedicação, comprometimento e treinamento. Depois, inauguramos o Clara Ibiúna Resort com a mesma proposta e é o que pretendemos levar para Inhotim. Outro ponto fundamental são as medidas sustentáveis, que fazem parte do DNA sustentável do Clara Resorts. Reciclagem de lixo e filtros de água nas acomodações estarão presentes desde a inauguração.

Sustentabilidade

Resort de luxo em Inhotim segue a meta de ser consciente e sustentável do grupo Clara Resorts Clara Resorts/Divulgação

Vale ressaltar que as práticas sustentáveis do Grupo são reconhecidas nacionalmente: o Clara Ibiúna Resort foi selecionado como Melhor Hotel com Projeto de Sustentabilidade pelo Hotéis de Luxo Brasil. O Grupo também é vencedor do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2019/2020 para Meios de Hospedagem com o Projeto Clara Verde, implantando diversas iniciativas que incentivam a sustentabilidade tanto da comunidade local quanto dos hóspedes e colaboradores, sendo um exemplo no país de uma hotelaria consciente e sustentável.