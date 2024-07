Por Vanessa Tavares

A Praia do Sancho, localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, conquistou o título de melhor praia do mundo pelo Travellers’ Choice 2023 do TripAdvisor. Este é o sétimo ano que este paraíso pernambucano alcança esta classificação, superando famosas praias do Caribe, Ásia e Havaí.

A premiação, amplamente reconhecida no setor turístico, considera as avaliações e experiências dos viajantes coletadas ao longo dos últimos 12 meses. Com um total impressionante de 8.773 avaliações, a Praia do Sancho é uma das pouquíssimas a receber a nota máxima de cinco estrelas pelos usuários do TripAdvisor, uma façanha alcançada por menos de 1% dos 8 milhões de locais avaliados pelo site.

Acessibilidade e exclusividade na Praia do Sancho

Para desfrutar das belezas naturais da Praia do Sancho, os interessados devem adquirir um ingresso que permite acesso não apenas a esta praia, mas também a outras 13 atrações no arquipélago. O ingresso tem validade de dez dias. Para turistas estrangeiros, o custo é de R$ 358, enquanto brasileiros pagam R$ 179. A visitação é controlada, respeitando o horário das 8h às 18h, para preservar o ecossistema local.

Como a Praia do Sancho se destacou entre as melhores?

A distinção de melhor praia do mundo não é atribuída levianamente. A Praia do Sancho se destaca por suas águas cristalinas, areia fina e a rica biodiversidade marinha que encanta tanto mergulhadores quanto snorkelers. A praia é rodeada por altas falésias cobertas por vegetação densa, criando um cenário quase intocado, que oferece aos visitantes uma sensação exclusiva de estar em um paraíso isolado.

Outras praias reconhecidas no ranking



O ranking das 25 melhores praias traz diversas outras localidades que também merecem atenção. A Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, está em 19º lugar, sendo a outra representante brasileira na lista. Internacionalmente, praias como Eagle Beach em Aruba e Grace Bay nas Ilhas Turcas e Caicos continuam a atrair visitantes com suas belezas naturais inigualáveis.

Eagle Beach – Palm/Eagle Beach, Aruba

Grace Bay Beach – Grace Bay, Ilhas Turcas e Caicos

Varadero Beach – Varadero, Cuba

Este reconhecimento internacional não apenas solidifica a posição de Fernando de Noronha como um destaque global em turismo de praia, mas também potencializa o turismo na região, incentivando mais visitantes a explorar este e outros destinos brasileiros de igual beleza e hospitalidade.