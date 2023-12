Cartão-postal de Jericoacoara, a Pedra Furada forma fila de visitantes em busca do melhor registro no Instagram

Existe um ditado quando se visita Jericoacoara: “quem vai a Jeri, sempre volta”. Essa frase expressa o encanto que o lugar exerce sobre os visitantes, que se apaixonam pelas suas belezas naturais, pelo seu clima relaxante e pela sua infraestrutura charmosa. Jericoacoara é um destino que merece ser visitado pelo menos uma vez na vida, mas que dificilmente se esquece. É um lugar mágico, onde a natureza e a simplicidade se combinam para criar uma experiência única e inesquecível.



Jericoacoara, ou simplesmente Jeri, é uma das praias mais bonitas e badaladas do Brasil. Localizada no município de Jijoca de Jericoacoara, a cerca de 300 km de Fortaleza, a vila de pescadores encanta os visitantes com suas belezas naturais, seu clima relaxante e sua infraestrutura charmosa.

Pequena vila de pescadores é reduto de surfistas e praticantes do kitesurf que visitam a região em busca dos ventos fortes e da tranquilidade local Carlos Altman/EM

Com voo direto de BH, saindo de Confins até Jijoca, para chegar a Jeri é preciso enfrentar uma viagem de carro por estradas de terra e areia, mas o esforço vale a pena. A vila é cercada por dunas, lagoas, mangues e mar, formando um cenário paradisíaco. As ruas são de areia e não há iluminação pública, o que dá um ar rústico e aconchegante ao lugar.

Uma das principais atrações de Jeri é a Pedra Furada,um arco natural de pedra que fica na beira do mar.O acesso é feito por uma trilha de cerca de 40 minutos ou por um passeio de buggy. O local instagramável é um dos pontos que mais concentra turistas. E para quem não perde um post nas redes sociais de imagens, turistas do mundo inteiro,a postos com seus smartphones, se reúnem na Duna do Pôr do Sol, que fica na praia da vila, para admirar, fotografar e filmar o grande astro se pondo no horizonte. Imperdível!!





Paraíso das lagoas

Redes sobre as águas mornas da Lagoa do Paraíso, são um dos atrativos que vai encontrar no Alchymist Beach Club Carlos Altman/EM

Outros passeios imperdíveis em Jeri são conhecer as lagoas da região, que são formadas pela água da chuva e têm uma cor azul-turquesa incrível. As mais famosas são a Lagoa do Paraíso, a Lagoa Azul e a Lagoa de Tatajuba. Nessas lagoas, é possível relaxar nas redes e espreguiçadeiras que ficam dentro d’água, tomar banho nas águas mornas e cristalinas, praticar esportes aquáticos ou simplesmente apreciar a paisagem.

Jeri também é um destino ideal para os amantes de esportes radicais, especialmente o kitesurf e o windsurf. Os ventos fortes e constantes que sopram na região fazem de Jeri um dos melhores lugares do mundo para a prática dessas modalidades. Há várias escolas e lojas que oferecem aulas, equipamentos e passeios para os iniciantes e os experientes. As praias mais procuradas pelos velejadores são a Praia do Preá, a Praia da Malhada e a Praia do Mangue Seco.

No Buraco Azul, cerca de 20 km de Jeri, o visitante poderá mergulhar nas águas do lago de uma antiga área de escavação Carlos Altman/EM

Além de todas essas atrações, Jeri ainda tem uma vida noturna animada, com bares, restaurantes, forrós e festas que agradam a todos os gostos. A gastronomia local é baseada em frutos do mar, peixes, tapiocas e frutas tropicais. Há opções para todos os bolsos e paladares, desde os mais simples até os mais sofisticados.

Jericoacoara é, sem dúvida, aquele destino que merece ser visitado pelo menos uma vez na vida. Quem vai a Jeri se apaixona e sempre quer voltar. Bate aquela saudade quando se lembra que a pequena vila é lugar mágico, onde tudo ao redor – natureza, povo, mar, lagoas e passeios –, combina para criar uma experiência única e inesquecível.

Pesquisa

Passeio de buggy sobre as dunas do Parque Nacional de Jericoacoara o turista encara, com emoção, as belezas naturais Carlos Altman/EM

Em novembro de 2022, a Booking.com realizou uma pesquisa inédita, apenas em território nacional, para entender o comportamento dos brasileiros quando viajam para destinos de praia, que constantemente figuram nos rankings de destinos mais reservados na plataforma. Os dados revelaram que 88% dos viajantes brasileiros são apaixonados por praias e 82% das pessoas que não moram no litoral se mudariam para um destino de praia no futuro. Jericoacoara foi eleita a 2ª melhor praia do Brasil, só perde para Fernando de Noronha, em Pernambuco e, por fim, o Ceará é o estado de praia mais cobiçado pelos brasileiros para uma futura viagem.