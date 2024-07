“Não podemos dizer que a novela é infantil, nem infantojuvenil. É para a família toda”, afirmou Iris Abravanel, em coletiva de imprensa virtual, no último dia 23. “Nós falamos muito com os pais e com os responsáveis pelas crianças. Passamos informações de situações com as quais, no dia a dia, eles podem não saber lidar com os filhos”, explicou a dramaturga.



Iris Abravanel é autora de “A caverna encantada”, novo folhetim do SBT/Alterosa, que estreia nesta segunda (29/7), às 20h45. Apesar de a trama se concentrar no elenco mirim e usar a imaginação das crianças como importante elemento narrativo – Moleza (Fernando Gomes), por exemplo, é um bicho-preguiça com sotaque mineiro que conversa com a protagonista Anna (Mel Summers) –, a novela também aposta nos personagens adultos.



É o caso dos funcionários do colégio interno Rosa dos Ventos, que têm espaço garantido na trama. Comandado pela rígida diretora Norma (Clarice Niskier), a escola localizada na cidade fictícia de Milagres conta com a atrapalhada inspetora Elisa (Pamella Machado), o faz-tudo Tonico (Theo Werneck), a cozinheira Dalete (Luiza Tomé) e os professores Gabriel (Miguel Coelho) e Pilar (Isabela Souza).

O médico Paulo (Elam Lima) e a filha Anna (Mel Summers) moram perto das cavernas do Vale do Peruaçu, em Minas Gerais SBT/divulgação

Este é o primeiro trabalho da belo-horizontina Isabela Souza no SBT. A atriz, que agora interpreta Pilar, fez sucesso no exterior ao protagonizar a série argentina “Bia”, do Disney Channel, além de compor o elenco de “Juacas”, “Uma garota comum” e “Amor da minha vida”, esta última ao lado de Bruna Marquezine, ainda sem data de estreia.

“Tive a honra de protagonizar projetos da Disney em espanhol, na Argentina, mas sempre desejei fazer parte de uma grande produção no Brasil”, disse Isabela Souza, na coletiva.

Durante o encontro com os jornalistas, o diretor da produção Ricardo Mantoanelli revelou que os episódios da novela também estarão disponíveis na plataforma Disney+.

Posteriormente, os capítulos de “A caverna encantada” serão adicionados ao catálogo do +SBT, serviço de streaming da emissora de Silvio Santos ainda sem data de lançamento.

Essa não é a primeira vez que as novelas do SBT/Alterosa ganham espaço no streaming. “Chiquititas”, de 2013, é um dos produtos brasileiros mais assistidos na Netflix. “Carrossel”, “Carinha de anjo”, “Cúmplices de um resgate” e “As aventuras de Poliana” fazem parte do catálogo da plataforma norte-americana.

“A Disney queria a nossa novela sem saber o título e sem saber qual seria a história. Queria a nossa novela porque é uma novela do SBT”, disse Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT.

Daniela, que é filha de Silvio Santos e Iris Abravanel, reiterou a fala da mãe, ao afirmar que “A caverna encantada” pretende entreter diferentes públicos. “Nossas novelas não têm idade, são feitas para entrar nas casas das pessoas e gerar conversa. Hoje em dia, vemos uma dificuldade dos pais para conversar com os filhos justamente por conta das redes sociais e do distanciamento que existe entre as pessoas de forma geral”, afirmou a executiva do SBT.

Protagonizados por Mel Summers, os primeiros capítulos do folhetim foram gravados no Vale do Peruaçu, em Minas Gerais. É no Norte mineiro que Anna vive com o pai, Paulo (Elam Lima), médico missionário.

Elenco mirim de "A caverna encantada" marcou presença na conversa on-line com jornalistas Lourival Ribeiro/SBT

Convocado para missão de resgate, Paulo precisa deixar a filha no colégio interno Rosa dos Ventos, no interior de São Paulo. Na escola, Anna faz novos amigos e desperta a inimizade da colega de turma Lavínia (Juju Penido), além de se envolver em mistérios e segredos do colégio.

O diretor de produção Ricardo Mantoanelli informou que a novela terá quatro temporadas de 55 episódios, totalizando 220 capítulos.



“A divisão em quatro temporadas obedece ao critério das quatro estações do ano. Começamos no outono, quando Anna perde o pai devido à missão que ele precisa realizar. Ela também vive uma espécie de luto no inverno, logo a seguir. Depois, vem a esperança com a chegada da primavera, enquanto o verão indica um final feliz”, antecipou o diretor.



“A CAVERNA ENCANTADA”

Estreia nesta segunda (29/7), às 20h45, no SBT/Alterosa

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro