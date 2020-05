Novelas do Brasil: Capa do Estado de Minas repercute nas redes sociais

A novela chamada "Brasil" contada por meio de títulos de novelas famosas na capa (genial) do "Estado de Minas" de hoje. pic.twitter.com/Us4wCbTrVm — Paulo Araújo (@praujo) May 21, 2020

Encantada com a capa do Estado de Minas, apenas genial pic.twitter.com/mE9G5MDUH7 — Débora (@euDDalves) May 21, 2020

Capa genial d%u2019O Estado de Minas pic.twitter.com/grDU375kFL — %u0415veraldo Marques (@everaldomarques) May 21, 2020

Muito boa a capa da edição de hoje do Estado de Minas, de Belo Horizonte. Uma novela hiperdramática chamada Brasil. Final feliz? pic.twitter.com/Np8c7LedQN — humbertoilo (@humbertoilo) May 21, 2020

Aliás, a pessoa que bolou essa capa de Estado de Minas @em_com está de parabéns, não somente pelo conjunto da obra, mas demonstra que conhece novelas, pois cita "A Próxima Atração", novela antiga e esquecida, que poucos viram ou conhecem! — Nilson Xavier (@Teledramaturgia) May 21, 2020

dodesta quinta-feira trouxe a manchete e todos os títulos citando, inclusive algumas protagonizadas pela atriz e ex-secretária nacional de Cultura,. A publicação fala do fim da "novela" da atriz em Brasília, enquanto a do uso de cloroquina ganha um novo capítulo.Afinal, a narrativa brasileira virou uma novela? É o que muitos leitores do jornal acharam. "Uma novela hiperdramática chamada Brasil. Teremos?", citou um leitor. "Considero que as novelas possuem um enredo melhor do que esse folhetim mexicano do desgoverno brasileiro. Mas tá valendo a comparação", completou outro seguidor.mesmo. Mais uma capa sensacional do", elogiou Guilherme Leal, no Twitter.A postagem, que acumula centenas de curtidas e reações nas redes sociais, fez com que seguidores donas redes sociais se engajassem na publicação com reflexões sobre a realidade do Brasil em 2020. "O país virou um remake das novelas dos... E estamos todos tentando sobreviver a essa bizarrice que mais parece um insano reality show. Ou pior, nossa cruel realidade", comentou o seguidor Ranniê França.