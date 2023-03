Mineira Isabela Souza viverá antagonista em produção do Disney+

Ex-modelo e fluente em inglês e espanhol, a belo-horizontina Isabela Souza quer investir também na carreira internacional (foto: Diego Serres/DIVULGAÇÃO)





A belo-horizontina Isabela Souza está traçando o trajeto para ter uma carreira como atriz consolidada no mercado internacional. A artista será a antagonista Victoria na produção "Uma garota comum", da Disney +, focada na América do Sul, que tem previsão de estreia ainda para 2023.

“Quero muito fazer cinema brasileiro. Eu tenho trabalhado para isso. Os fãs da Disney ficam muito orgulhosos de ter uma brasileira representando o país em uma produção tão grande na América Latina. Só de ver a emoção das pessoas que me acompanham, me deu uma motivação muito grande, e já era um sonho para mim”, afirma Isabela, em entrevista ao Estado de Minas.

A atriz revela um desejo “enorme” de fazer novela e cinema internacional”. “São meus sonhos e espero que em breve eu tenha novidades sobre isso”.

Orgulhosa, ela afirma que gosta “muito de várias produções” brasileiras. A inspiração do Brasil em seus trabalhos é visível, principalmente na personagem Victoria. Isabela disse que se inspirou em Carminha, antagonista de “Avenida Brasil”, vivida por Adriana Esteves, para o seu trabalho em "Uma garota comum".

Antes dos holofotes, a história de Isabela começa em Belo Horizonte, onde nasceu. O primeiro passo na carreira foi como modelo na Ford Models mineira. Mas a trajetória na atuação teve início no Rio de Janeiro.

Aos 14 anos, entrou no curso de teatro no Centro de Capacitação Profissional em Artes Cênicas. Formou-se um ano e meio depois, quando foi escolhida para viver a personagem Brida, em “Juacas”, produção que foi indicada ao Emmy.





BASTIDORES “Foi terminar o curso (de atuação) e fui aprovada para minha primeira série. Foi muito rápido. Eu tinha acabado de sair da escola e todos os colegas de elenco também. Foi uma coisa inesquecível pra gente”, disse sobre os bastidores de “Juacas”.

Depois, foi escolhida para ser a protagonista de “Bia”, que foi gravada na Argentina. Isabela revelou que chegou ao país vizinho sem saber falar espanhol fluentemente, mas com o inglês “na ponta da língua”.

Foi rápida para aprender o espanhol, já que tem facilidade e aptidão para idiomas. “Desde que soube que eu ia fazer Bia, já coloquei tudo no meu celular em espanhol, assistir filme dublado em espanhol, para ter uma imersão no idioma.”

Além disso, ela conta que teve apoio e respaldo da equipe da Disney para ser fluente na língua. “É uma grande responsabilidade. Eu não sabia falar e de repente tinha que dar entrevista, aprender roteiro. Mas foi um processo muito leve”, afirma.

Até o momento, já venceu prêmios individuais como melhor atriz de TV, no Kids Choice Awards México, e atriz do ano, nos Prêmios Lo Más.





MOMENTO VICTORIA O processo para viver Victoria em “Uma garota comum” foi uma imersão na personagem. Isabela trabalhou com Marina Medeiros, mesma preparadora de elenco de “Juacas”. Por ser uma pessoa com quem já tinha intimidade, ela se sentiu confiante e confortável durante a composição da personagem. “Foi muito especial.”

Juntas, elas trabalharam “as motivações da personagem”. “A Victoria tem algumas atitudes que estão erradas. A gente conseguiu ver um grande amadurecimento dela durante a história, que é uma coisa muito legal, e o motivo dela agir daquele jeito.”

Além de Carminha, a atriz também se inspirou em Wanda, a personagem da Marvel. “A Wanda quando faz alguma coisa condenável ninguém sabe que ela está sofrendo muito por dentro. Eu vi muito isso na Vitória”, disse.

A atriz conta que se identifica com a Victoria em algumas questões, como serem disciplinadas e dedicadas, além do amor pela moda. Porém, se divergem em pontos fortes da trama: “A personagem tem a vida toda programada, e eu sou assim também. Mas a Vic tem atitudes com o namorado que eu não acho legais, sem spoilers”.





MÚSICA O talento de Isabela para música foi explorado na Disney em trilhas sonoras. Ela interpreta as versões latinas da música “Speechless” (Callar/Ninguém me cala), canção de empoderamento da Princesa Jasmine, na trilha original do live-action “Aladdin”.

A atriz revela que sente vontade de seguir a carreira musical, mas ainda não encontrou o time ideal. “Eu ainda não encontrei a equipe que ‘deu match’. Quero muito fazer música e espero que em breve consiga.”

Ela completa que os fãs pedem para ela investir na música. “Está sendo bem legal, principalmente pela forma como eles (os fãs) pedem, né? E querem muito que eu grave alguma coisa. Espero encontrar logo esse time e para poder lançar alguma coisa.”