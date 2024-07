crédito: Reprodução do Instagram @patriciaabravanel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iris Abravanel assina mais uma novela do SBT e, mais uma vez, coloca o nome de seus netos nos personagens. A autora explica que, na verdade, a coincidência em "A Caverna Encantada", que estreia em 29 de julho, não se trata de uma homenagem, como muitos imaginam.





"Coloquei o nome de todos os meus netos por causa da minha memória. Para ficar mais fácil de memorizar cada um", diz a esposa de Silvio Santos. "Queria que fosse uma homenagem, mas não foi", brincou ela.





Iris diz que sua próxima novela é "para toda a família", e não só para crianças e adolescentes. "Falamos muito com os pais, sobre situações que eles não sabem como lidar no dia a dia", conta ela.





Ambientada próximo das cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais, "A Caverna Encantada" conta a história de Anna Salvatore (Mel Summers), uma menina de oito anos. Ela é filha de Paulo Salvatore (Elam Lima), um médico missionário que, após perder sua esposa Catarina, dedica-se integralmente às suas missões.





Quando Paulo é chamado para uma missão em uma área remota e perigosa, ele toma a difícil decisão de deixar a filha no Colégio Interno Rosa dos Ventos, um lugar cheio de mistérios na cidade de Milagres, um pequeno município de São Paulo.





A novela será dividida em quatro temporadas de 55 episódios cada. Cada temporada retratará uma estação do ano.





Além de ir ao ar no SBT, "A Caverna Encantada" estará disponível no +SBT, plataforma de streaming da emissora que será lançada em breve, e no Disney+, parceria nova.