Senta que o babado é forte! A influenciadora Yasmin Lisboa surgiu na internet expondo conversas com o ex-BBB Arthur Aguiar. Conhecido como 'Pãozinho', o histórico do ator mais uma vez foi manchado com acusações de traição. "Não vejo o casamento como um problema", teria dito o cantor durante uma suposta conversa com Lisboa, divulgada pela própria moça nas redes sociais.

Ainda nas conversas divulgadas pela ruiva, Arthur teria dito: "Maravilhosa", disse o Pãozinho. "Você por aqui?", respondeu a influenciadora. Na sequência, Arthur teria dito que quer conhecer a jovem, que de imediato questionou: "Voçê não é casado?". E para 'zero' surpresa dos internautas, o rapaz respondeu: "Não vejo isso como um problema, não".

Entretanto, a mulher entrou em contato com Jheny Santucci - atual esposa de Arthur Aguiar - para relatar o ocorrido, mas a empresária não deu o braço a torcer. Inclusive, surgiu nas redes sociais e disse: "Estou aqui pensando se dou ou não a fama que essa pessoa quer. Porque quando eu abrir a minha boca, o negócio não vai ficar bonito", escreveu ela, ameaçando soltar mais coisas.

Mas, Yasmin surgiu no Instagram e soltou o verbo: "Tem gente que nem vendo acredita", disparou ela. Yasmin ainda contou que Jheny pediu mais provas e mesmo após comprovar a conversa, a Jheny teria ignorado. Yasmin então concluiu seu recado com as seguintes palavras: "Fica aí com o teu presente de Deus!", disparou ela, alfinetando a atual mulher de Arthur Aguiar. Que situação!